Отсутствие секса в отношениях может свидетельствовать о неверности партнера. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог-сексолог Татьяна Стручкова. Эксперт назвала основные признаки, которые могут указывать на измену мужа.

При этом она подчеркнула, что любые наблюдаемые изменения в поведении партнера не являются абсолютным доказательством неверности, поскольку поведение человека всегда зависит от контекста. Прежде чем делать выводы и обвинять партнера в измене, специалист советует открыто поговорить с ним, чтобы выяснить, чем вызваны перемены, а не искать признаки предательства.

«Зачастую тревожные сигналы, которые вы замечаете, могут не иметь никакого отношения к партнеру, а быть следствием вашей собственной тревожности», — отметила Стручкова.

Реклама

Одним из возможных признаков измены эксперт назвала снижение сексуальной активности в паре. Если в отношениях стало меньше близости или она полностью исчезла, а интимная жизнь свелась только к мастурбации, это может быть поводом задуматься. Впрочем, снижение интереса к сексу может быть связано и с другими факторами — например, с изменениями в жизни, новым этапом в отношениях или высокой нагрузкой на работе.

«Не всегда это связано с изменами. Однако, если отсутствие секса вызывает дискомфорт, стоит обратить на это внимание. Важно помнить, что частота интимной близости — это индивидуальная норма в каждой паре. Кому-то комфортно заниматься сексом раз в месяц, а кому-то — каждый день, и оба варианта являются нормой», — пояснила психолог.

Также возможными признаками неверности могут быть резкие изменения в поведении партнера, например, повышенное внимание к своему внешнему виду, смена привычек. Но это может быть связано не только с изменой, а, например, с желанием человека заняться своим здоровьем и самосовершенствованием.

Еще один тревожный сигнал — нежелание отвечать на вопросы о личной жизни, попытки скрыть телефон или установить на него пароли.

«Важно учитывать, что у каждого человека может быть свое личное пространство, и нежелание давать доступ к телефону — это абсолютно нормально», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Стручкова предложила изучить основы профайлинга — направления, которое исследует психологию лжи. Но предупредила, что такие методы не дают точных результатов.

«Некоторые невербальные признаки могут указывать на ложь. Например, человек избегает зрительного контакта, нервничает, перебирает что-то в руках или прикрывает рот во время разговора. Все это — лишь косвенные признаки, которые не обязательно означают, что вам изменяют», — объяснила психолог.

По словам специалиста, холодный период в отношениях может быть вызван множеством факторов. Важно вовремя заметить проблему и обсудить ее с партнером. Большинство конфликтов в парах происходят из-за того, что люди перестают слышать и понимать друг друга. В таких случаях помощь психолога, выступающего в роли медиатора, может стать хорошей профилактикой будущих проблем, заключила Стручкова.