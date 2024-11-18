Случайный секс, как правило, проходит по шаблону и не приносит какого-либо удовлетворения участникам, заявил врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев в интервью порталу «Омск здесь».
Среди минусов такого секса — венерические заболевания или беременность, но они убираются использованием презерватива.
Для мужчины спонтанный секс может стать очередной «звёздочкой на фюзеляже». Пикаперы к ним в основном и стремятся. Девушки обычно рассчитывают на продолжение, но как правило не получают желаемого, поэтому возникает некое разочарование.
Исключение, если удаётся встретить «профессионала» — партнёра, способного чему-то научить в сексе. Но такое происходит редко.