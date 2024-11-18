Понедельник, 18 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Сексолог рассказал о плюсах и минусах случайного секса

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Случайный секс, как правило, проходит по шаблону и не приносит какого-либо удовлетворения участникам, заявил врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев в интервью порталу «Омск здесь».

Среди минусов такого секса — венерические заболевания или беременность, но они убираются использованием презерватива.

Для мужчины спонтанный секс может стать очередной «звёздочкой на фюзеляже». Пикаперы к ним в основном и стремятся. Девушки обычно рассчитывают на продолжение, но как правило не получают желаемого, поэтому возникает некое разочарование.

— Обычный человек, кроме звёздочки, мало что получает, поскольку спонтанный секс происходит по шаблону, — говорит доктор Тимофеев. — Человек не раскрывается и реализует заложенный стандарт. В результате происходит разочарование.

Исключение, если удаётся встретить «профессионала» — партнёра, способного чему-то научить в сексе. Но такое происходит редко.

Новости рубрики
Новости мира

Генерал-майор Есипов: у бойцов СВО чаще всего встречаются 3 типа травм

Бойцы, участвующие в СВО, чаще всего получают минно-взрывные травмы, ранения от кассетных боеприпасов и ожоги, рассказал генерал-майор медицинской службы Александр Есипов
Новости мира

Школьников эвакуировали из-за массовой рассылки о минировании в Копейске

Сообщается, что эвакуировали школы № 13, 16, 42 и 44.
Новости мира

Нарколог Исаев: безопасной дозы пива не существует

Общество привыкло относиться к пиву легче, чем к другим видам алкоголя, и это формирует ложное ощущение безопасности