Пятница, 1 декабря, 2023
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Сексолог назвал признак, по которому можно определить женский оргазм

7info
Изображение от Freepik
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Люди могут имитировать оргазм достаточно качественно, многое зависит от человека, рассказал РИАМО врач-сексолог Андрей Булах.

У мужчины оргазму сопутствует семяизвержение, поэтому понять, что он достиг пика, легче. С женщинами сложнее, но есть несколько объективных критериев, которые сложно проявить искусственно. Один из них — набухание сосков, вне зависимости от того, есть ли склонность к набуханию в обычной жизни.

По словам Булаха, некоторые представительницы прекрасного пола и сами не понимают, что испытывают оргазм.

У мужчины при повторном половом акте семени бывает меньше, партнёрша может не заметить его оргазм.

Сексолог также рассказал, что нельзя на глаз определить, сколько половых партнёров было у человека — внешних признаков, говорящих о сексуальном опыте нет.

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