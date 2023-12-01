Сексолог назвал признак, по которому можно определить женский оргазм

Люди могут имитировать оргазм достаточно качественно, многое зависит от человека, рассказал РИАМО врач-сексолог Андрей Булах.

У мужчины оргазму сопутствует семяизвержение, поэтому понять, что он достиг пика, легче. С женщинами сложнее, но есть несколько объективных критериев, которые сложно проявить искусственно. Один из них — набухание сосков, вне зависимости от того, есть ли склонность к набуханию в обычной жизни.

По словам Булаха, некоторые представительницы прекрасного пола и сами не понимают, что испытывают оргазм.

У мужчины при повторном половом акте семени бывает меньше, партнёрша может не заметить его оргазм.

Сексолог также рассказал, что нельзя на глаз определить, сколько половых партнёров было у человека — внешних признаков, говорящих о сексуальном опыте нет.