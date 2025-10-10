Сексапильная? Родившую россиянку обвинили в соблазнении мужчин в Южной Корее

Уроженка Краснодарского края пожаловалась, что ее обвинили в соблазнении мужчин после родов в платной клинике в южнокорейском Кунсане, пишет 93.RU.
По словам, 25-летней Анастасии родила и на следующий день передвигалась с капельницей и катетером. При этом медсестры посчитали ее внешний вид слишком сексуальным, она смущает мужей, пришедших навестить жен.
Во время кормления ребенка акушерки называли ее «производительницей российского молока».
Кроме того, буфетчица принесла ей хурму и молоко, которые в сочетании опасны для мам. В итоге она покинула клинику, хотя ранее заплатила за услуги более 200 тысяч рублей. Ее руководство извинилось за ситуацию, но деньги вернула лишь частично.