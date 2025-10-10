Сексапильная? Родившую россиянку обвинили в соблазнении мужчин в Южной Корее

Уроженка Краснодарского края пожаловалась, что ее обвинили в соблазнении мужчин после родов в платной клинике в южнокорейском Кунсане, пишет 93.RU.

По словам, 25-летней Анастасии родила и на следующий день передвигалась с капельницей и катетером. При этом медсестры посчитали ее внешний вид слишком сексуальным, она смущает мужей, пришедших навестить жен.

«Они посчитали, что я какая-то сексапильная, и корейские мужья на меня смотрят. Сексапильная? Я говорю, ничего, что у меня катетер у пуза?» — отметила россиянка.

Во время кормления ребенка акушерки называли ее «производительницей российского молока».

Кроме того, буфетчица принесла ей хурму и молоко, которые в сочетании опасны для мам. В итоге она покинула клинику, хотя ранее заплатила за услуги более 200 тысяч рублей. Ее руководство извинилось за ситуацию, но деньги вернула лишь частично.