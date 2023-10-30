Понедельник, 30 октября, 2023
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Секс с 15-летней девушкой в туалете KFC стал причиной уголовного дела

7info
Изображение от wirestock на Freepik

Посетители московского заведения быстрого питания KFC вызвали полицию из-за «звуков секса в туалете», сообщает телеграм-канал Baza.

Звонок правоохранителям из фастфуда на Андропова поступил ночью 29 октября. Посетительница пожаловалась на звуки вздохов и криков, доносящиеся из кабинки.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в туалете 20-летнего Александра вместе с 15-летней девочкой. На задержанного завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней.

Молодой человек заявлет, что не знал о возрасте своей избранницы.

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