Секс с 15-летней девушкой в туалете KFC стал причиной уголовного дела

Посетители московского заведения быстрого питания KFC вызвали полицию из-за «звуков секса в туалете», сообщает телеграм-канал Baza.

Звонок правоохранителям из фастфуда на Андропова поступил ночью 29 октября. Посетительница пожаловалась на звуки вздохов и криков, доносящиеся из кабинки.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в туалете 20-летнего Александра вместе с 15-летней девочкой. На задержанного завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней.

Молодой человек заявлет, что не знал о возрасте своей избранницы.