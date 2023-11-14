Вторник, 14 ноября, 2023
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Секс-игры с одноклассницей устроили ученики начальной школы в ХМАО

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В одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей, сообщает URA.RU.

Об инциденте с дочерью-второклассницей рассказала в родительском чате мать девочки. По словам женщины, ЧП случилось 31 октября на стадионе у школы. После дневного лагеря мальчик и девочка позвали одноклассницу на улицу. Там со школьницы сняли пальто и нижнее бельё.

Школьницу клали на снег, ставили на колени, рядом находился одноклассник без нижнего белья. Когда девочка начала задавать вопросы, мальчик заверил, что неоднократно проделывал такое с другими девочками.

Вторая девочка, стоявшая рядом, руководила процессом.

Мать сообщила, что сексуального насилия со стороны мальчика не было, но дочь испытала психологическое воздействие.

Вторая девочка заявила, что дети просто играли на стадионе, а раздевание её одноклассница выдумала. Но, по данным СМИ, видеозапись с камеры наблюдения на стадионе подтвердила изначальную версию произошедшего.

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