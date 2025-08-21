Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования за июль 2025 года. За месяц россияне оформили 110,53 тысячи автокредитов на сумму 158,02 млрд рублей. Средний чек составил 1,43 млн рублей, а средний срок кредитования — 5 лет и 5 месяцев.

По сравнению с июнем, объём выдач вырос на 19%, количество кредитов — на 13%. Главным драйвером роста стал сегмент новых автомобилей, доля которых достигла 71% от всех выданных кредитов.

Почему вырос спрос на автокредиты?

По словам директора по риск-менеджмент методологии ОКБ Николая Филиппова, ключевым фактором стали выгодные условия для покупки новых автомобилей. Из-за затоваренности складов многие автодилеры, особенно китайские, предлагают существенные скидки и субсидируют ставки по кредитам. В результате приобрести машину можно под 6–7%. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на новые авто в июле снизилась до 13,62%, что стало самым низким показателем с сентября 2023 года.

Эксперт отметил, что сейчас действительно подходящее время для покупки автомобиля. Склады дилеров переполнены, что делает их более сговорчивыми.

Региональные особенности и общая картина

Самые крупные автокредиты выдавались в Москве — в среднем по 1,84 млн рублей.

Самый длительный срок кредитования зафиксирован в Тыве — в среднем 7 лет и 2 месяца.

Самые короткие кредиты брали жители Костромской, Ивановской и Кировской областей — в среднем 4 года и 11 месяцев.

Несмотря на рост в июле, общее число выданных автокредитов за первые семь месяцев 2025 года на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением макропруденциальных ограничений со стороны Банка России, которые влияют на доступность кредитов, в особенности на подержанные автомобили.

Основные показатели автокредитования

Показатель Июль 2025 года Изменение к Июню 2025 Изменение к Июлю 2024 Количество кредитов 110,53 тыс. +13% -31% Объём кредитования 158,02 млрд руб. +19% -35% Средний чек 1,43 млн руб. +6% -6% Средний срок кредита 65 мес. +1 мес. -2 мес. Полная стоимость кредита (ПСК) 17,75% -2,02 п.п. —

Региональные особенности