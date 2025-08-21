Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования за июль 2025 года. За месяц россияне оформили 110,53 тысячи автокредитов на сумму 158,02 млрд рублей. Средний чек составил 1,43 млн рублей, а средний срок кредитования — 5 лет и 5 месяцев.
По сравнению с июнем, объём выдач вырос на 19%, количество кредитов — на 13%. Главным драйвером роста стал сегмент новых автомобилей, доля которых достигла 71% от всех выданных кредитов.
Почему вырос спрос на автокредиты?
По словам директора по риск-менеджмент методологии ОКБ Николая Филиппова, ключевым фактором стали выгодные условия для покупки новых автомобилей. Из-за затоваренности складов многие автодилеры, особенно китайские, предлагают существенные скидки и субсидируют ставки по кредитам. В результате приобрести машину можно под 6–7%. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на новые авто в июле снизилась до 13,62%, что стало самым низким показателем с сентября 2023 года.
Эксперт отметил, что сейчас действительно подходящее время для покупки автомобиля. Склады дилеров переполнены, что делает их более сговорчивыми.
Региональные особенности и общая картина
Самые крупные автокредиты выдавались в Москве — в среднем по 1,84 млн рублей.
Самый длительный срок кредитования зафиксирован в Тыве — в среднем 7 лет и 2 месяца.
Самые короткие кредиты брали жители Костромской, Ивановской и Кировской областей — в среднем 4 года и 11 месяцев.
Несмотря на рост в июле, общее число выданных автокредитов за первые семь месяцев 2025 года на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением макропруденциальных ограничений со стороны Банка России, которые влияют на доступность кредитов, в особенности на подержанные автомобили.
Основные показатели автокредитования
|Показатель
|Июль 2025 года
|Изменение к Июню 2025
|Изменение к Июлю 2024
|Количество кредитов
|110,53 тыс.
|+13%
|-31%
|Объём кредитования
|158,02 млрд руб.
|+19%
|-35%
|Средний чек
|1,43 млн руб.
|+6%
|-6%
|Средний срок кредита
|65 мес.
|+1 мес.
|-2 мес.
|Полная стоимость кредита (ПСК)
|17,75%
|-2,02 п.п.
|—
Региональные особенности
|Регион
|Особенность
|Москва
|Самые большие автокредиты (в среднем 1,84 млн руб.)
|Республика Тыва
|Самые долгие кредиты (в среднем 86 мес.)
|Костромская, Ивановская, Кировская области
|Самые короткие кредиты (в среднем 59 мес.)