Секреты пломбира: как отличить настоящее лакомство от «подделки» и что скрывает этикетка?

Внимание! На полках магазинов около половины молочного мороженого гордо носит название «пломбир». Но так ли это на самом деле? Роскачество рассказало о тонкостях производства любимого лакомства, которые могут вас удивить.

Пломбир: не просто мороженое, а символ качества

Пломбир — это не просто вид мороженого, это настоящий стандарт качества, унаследованный нами из советских времен. Его уникальность кроется в одном, казалось бы, простом, но критически важном показателе – доле молочного жира. Именно жирность придает пломбиру ту самую неповторимую сливочную кремообразную текстуру и насыщенный вкус, за который его так любят.

По словам доктора технических наук Антонины Твороговой, врио директора Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности, молочный жир обладает собственным, ярко выраженным вкусом. Благодаря ему мороженое буквально «тает во рту, а не в руках», оставляя долгое и приятное послевкусие. Для сравнения: любое мороженое с жирностью выше 10% в мире считается сливочным, но в СССР планка для пломбира была установлена на уровне 15% и выше. Сегодня в России требования к пломбиру снижены до 12%, но даже при этой норме его производство требует большего количества натуральных молочных продуктов, таких как сливки и сливочное масло, что, безусловно, влияет на себестоимость и качество.

Высокое содержание жира не только делает вкус более насыщенным, но и влияет на физические характеристики пломбира. Он плавится медленнее, чем обычное мороженое, что позволяет дольше наслаждаться его прохладой и сливочным ароматом. Именно поэтому настоящий пломбир — это не просто холодный десерт, а целое гастрономическое событие, требующее соблюдения строгих стандартов и использования качественного сырья.

Что на самом деле в вашей пачке? Десерт или пломбир?

Ответ на вопрос, что же на самом деле вы покупаете, кроется в одном важном нюансе: наличии растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в мороженом на молочной основе, включая пломбир, использование растительных жиров категорически запрещено. Если в составе продукта, который называется «пломбиром», обнаруживаются растительные жиры, это не мороженое, а десерт, и такой продукт является фальсификатом.

По словам Антонины Твороговой, в 90-е годы, когда были проблемы с сырьем, на рынке часто встречались так называемые «десерты с заменителем молочного жира», которые могли содержать до 50% специально созданных композиций. Сегодня, к счастью, такие продукты встречаются гораздо реже. Важно внимательно читать этикетку: если вы видите на упаковке упоминание растительных масел, знайте, что это не настоящий пломбир, а десерт. Законодательство строго разделяет эти две категории, чтобы защитить потребителя от недобросовестных производителей.

Настоящий пломбир по ГОСТу должен содержать только молоко, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Производители, которые заботятся о своей репутации и качестве продукта, никогда не пойдут на замену молочных жиров растительными. Помните: громкое название на упаковке не всегда гарантирует содержимое, поэтому изучайте состав, чтобы быть уверенными в том, что вы выбираете именно то, что хотели.

Шоколадная глазурь и вафельный стаканчик: подводные камни вкуса

Эскимо, вафельные стаканчики, рожки – все эти формы и оболочки любимого лакомства имеют свои секреты и могут скрывать неожиданные ингредиенты. Например, эскимо отличается от другого мороженого лишь наличием палочки и глазури, но именно в глазури часто встречается растительный жир, чаще всего тропические масла, такие как кокосовое и пальмоядровое.

Отличить качественную глазурь просто: шоколадная корочка на основе растительных жиров будет крошиться, а сливочная глазурь, приготовленная по старой рецептуре на сливочном масле, останется пластичной и плотно прилегает к мороженому. Предубеждение перед кокосовым маслом, по словам Антонины Твороговой, напрасно, так как оно содержит легкоусвояемые жиры и долгое время использовалось в детском питании. Чего нельзя сказать о пальмовом масле: цельное пальмовое масло не позволяет произвести мороженое, отвечающее требованиям к этому продукту, так как оно просто не будет держать форму.

Вафельные стаканчики и рожки, символ российского мороженого, также имеют свои нюансы. Основа вафли – обычная мука, но в тесто добавляются вода, соль, сахар, сода и, что важно, растительные жиры. Для формирования структуры также используются крахмал и лецитин. Вафельные рожки обычно слаще стаканчиков, так как сахар не только придает вкус, но и помогает сформировать твердую поверхность при выпекании. Помните, что даже в такой, казалось бы, простой детали, как упаковка, кроются важные составляющие, влияющие на общее впечатление от лакомства.