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Секреты пломбира: как отличить настоящее лакомство от «подделки» и что скрывает этикетка?

Алексей Самохин

Внимание! На полках магазинов около половины молочного мороженого гордо носит название «пломбир». Но так ли это на самом деле? Роскачество рассказало о тонкостях производства любимого лакомства, которые могут вас удивить.

Пломбир: не просто мороженое, а символ качества

Пломбир — это не просто вид мороженого, это настоящий стандарт качества, унаследованный нами из советских времен. Его уникальность кроется в одном, казалось бы, простом, но критически важном показателе – доле молочного жира. Именно жирность придает пломбиру ту самую неповторимую сливочную кремообразную текстуру и насыщенный вкус, за который его так любят.

По словам доктора технических наук Антонины Твороговой, врио директора Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности, молочный жир обладает собственным, ярко выраженным вкусом. Благодаря ему мороженое буквально «тает во рту, а не в руках», оставляя долгое и приятное послевкусие. Для сравнения: любое мороженое с жирностью выше 10% в мире считается сливочным, но в СССР планка для пломбира была установлена на уровне 15% и выше. Сегодня в России требования к пломбиру снижены до 12%, но даже при этой норме его производство требует большего количества натуральных молочных продуктов, таких как сливки и сливочное масло, что, безусловно, влияет на себестоимость и качество.

Высокое содержание жира не только делает вкус более насыщенным, но и влияет на физические характеристики пломбира. Он плавится медленнее, чем обычное мороженое, что позволяет дольше наслаждаться его прохладой и сливочным ароматом. Именно поэтому настоящий пломбир — это не просто холодный десерт, а целое гастрономическое событие, требующее соблюдения строгих стандартов и использования качественного сырья.

Что на самом деле в вашей пачке? Десерт или пломбир?

Ответ на вопрос, что же на самом деле вы покупаете, кроется в одном важном нюансе: наличии растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в мороженом на молочной основе, включая пломбир, использование растительных жиров категорически запрещено. Если в составе продукта, который называется «пломбиром», обнаруживаются растительные жиры, это не мороженое, а десерт, и такой продукт является фальсификатом.

Секреты пломбира: как отличить настоящее лакомство от "подделки" и что скрывает этикетка? Внимание! На полках магазинов около половины молочного мороженого гордо носит название "пломбир". Но так ли это на самом деле?
Изображение от lifeforstock на Freepik

По словам Антонины Твороговой, в 90-е годы, когда были проблемы с сырьем, на рынке часто встречались так называемые «десерты с заменителем молочного жира», которые могли содержать до 50% специально созданных композиций. Сегодня, к счастью, такие продукты встречаются гораздо реже. Важно внимательно читать этикетку: если вы видите на упаковке упоминание растительных масел, знайте, что это не настоящий пломбир, а десерт. Законодательство строго разделяет эти две категории, чтобы защитить потребителя от недобросовестных производителей.

Настоящий пломбир по ГОСТу должен содержать только молоко, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Производители, которые заботятся о своей репутации и качестве продукта, никогда не пойдут на замену молочных жиров растительными. Помните: громкое название на упаковке не всегда гарантирует содержимое, поэтому изучайте состав, чтобы быть уверенными в том, что вы выбираете именно то, что хотели.

Шоколадная глазурь и вафельный стаканчик: подводные камни вкуса

Эскимо, вафельные стаканчики, рожки – все эти формы и оболочки любимого лакомства имеют свои секреты и могут скрывать неожиданные ингредиенты. Например, эскимо отличается от другого мороженого лишь наличием палочки и глазури, но именно в глазури часто встречается растительный жир, чаще всего тропические масла, такие как кокосовое и пальмоядровое.

Отличить качественную глазурь просто: шоколадная корочка на основе растительных жиров будет крошиться, а сливочная глазурь, приготовленная по старой рецептуре на сливочном масле, останется пластичной и плотно прилегает к мороженому. Предубеждение перед кокосовым маслом, по словам Антонины Твороговой, напрасно, так как оно содержит легкоусвояемые жиры и долгое время использовалось в детском питании. Чего нельзя сказать о пальмовом масле: цельное пальмовое масло не позволяет произвести мороженое, отвечающее требованиям к этому продукту, так как оно просто не будет держать форму.

Вафельные стаканчики и рожки, символ российского мороженого, также имеют свои нюансы. Основа вафли – обычная мука, но в тесто добавляются вода, соль, сахар, сода и, что важно, растительные жиры. Для формирования структуры также используются крахмал и лецитин. Вафельные рожки обычно слаще стаканчиков, так как сахар не только придает вкус, но и помогает сформировать твердую поверхность при выпекании. Помните, что даже в такой, казалось бы, простой детали, как упаковка, кроются важные составляющие, влияющие на общее впечатление от лакомства.

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