«Секретный миллионер» подарил рязанке квартиру

Участник проекта «Секретный миллионер» Сергей Пирожников подарил рязанке Валентине Тазиной квартиру за 3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Пятница», на котором выходит программа.

Российский миллионер, владелец компании Купибилет отправился в Рязань с тысячей рублей и стареньким телефоном в кармане. В незнакомом городе Сергею было необходимо сохранять легенду о том, что он продавец в электричках.

Четыре дня Пирожникову приходилось искать самостоятельно место, где переночевать, работу. Людям, которые пошли ему на встречу, миллионер мог помочь.

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Валентине Тазиной, живущей с детьми в стеснённых условиях, он подарил новое жильё.

Ещё одна рязанка Евгения Шуманова получила миллион рублей. Девушка не может ходить после случившейся несколько лет назад аварии. Деньги она потратил на билет до москвы и консультации специалистов.

Миллион Сергей подарил Татьяне Ефимкиной на постройку конюшен. Также женщина получила в подарок от миллионера трактор, стоимостью 672 тысячи рублей.