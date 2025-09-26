Российские вооружённые силы нанесли ответный удар по позициям подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины «Призраки» в Одесской области. Удар был нанесён спустя сутки после бомбардировки гостиниц в крымском Форосе, в результате которой пострадали мирные жители.

Как пишет aif.ru, иностранные наёмники из подразделения «Призраки» базировались и проходили подготовку в районах населённых пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Также ракеты уничтожили места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Школьный в Одесской области. С этого аэродрома осуществлялись пуски ударных дронов по гражданским объектам в Крыму.

Секретное подразделение «Призраки»

Подразделение «Призраки» (также упоминается как «Примари») связывают с ГУР МО Украины. Его специализация — ночные операции, разведка, точечные удары и диверсии, в основном с применением FPV-дронов и беспилотных катеров.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, заявил, что российской разведке удалось вычислить отряд, причастный к ударам по Форосу.

Подразделение стало активно действовать в 2024 году. Его название, по утверждению ГУР, подчёркивает скрытность. Изначально на эмблеме были изображены пять человек в балаклавах, что может быть отсылкой к неким основателям или к объединению западных разведок «Пятиглазый альянс» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Изначально «Примари» работали с беспилотниками в Сумской и Харьковской областях. С 2025 года они перенесли свои атаки в Крым, начав использовать безэкипажные катера.

Кто скрывается за названием

Военная разведка Украины не афиширует, кто входит в состав «Призраков», но в списке подозреваемых находится ЧВК GSMSG («Глобальная группа хирургической и медицинской поддержки»).

Официально эта организация занимается медицинской помощью и тесно сотрудничает с Госдепартаментом США. Однако на фотографиях в соцсетях «волонтёры» скрывают свои лица и постоянно держат при себе оружие.

Они публикуют снимки с тренировок на полигонах, где отрабатывается наступательная тактика и диверсионные операции, в том числе на пляжах с военными лодками.

В аккаунтах GSMSG открыто писали, что организация, в которой состоят ветераны ВМС США, помогает Силам специальных операций Украины в «генерации сил» для «неизбежной крымской пляжной вечеринки».