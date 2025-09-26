Пятница, 26 сентября, 2025
Секретных «призраков» ВСУ жёстко наказали за атаку мирных граждан

Алексей Самохин
Freepik AI

Российские вооружённые силы нанесли ответный удар по позициям подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины «Призраки» в Одесской области. Удар был нанесён спустя сутки после бомбардировки гостиниц в крымском Форосе, в результате которой пострадали мирные жители.

Как пишет aif.ru, иностранные наёмники из подразделения «Призраки» базировались и проходили подготовку в районах населённых пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Также ракеты уничтожили места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Школьный в Одесской области. С этого аэродрома осуществлялись пуски ударных дронов по гражданским объектам в Крыму.

Секретное подразделение «Призраки»

Подразделение «Призраки» (также упоминается как «Примари») связывают с ГУР МО Украины. Его специализация — ночные операции, разведка, точечные удары и диверсии, в основном с применением FPV-дронов и беспилотных катеров.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, заявил, что российской разведке удалось вычислить отряд, причастный к ударам по Форосу.

Подразделение стало активно действовать в 2024 году. Его название, по утверждению ГУР, подчёркивает скрытность. Изначально на эмблеме были изображены пять человек в балаклавах, что может быть отсылкой к неким основателям или к объединению западных разведок «Пятиглазый альянс» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Изначально «Примари» работали с беспилотниками в Сумской и Харьковской областях. С 2025 года они перенесли свои атаки в Крым, начав использовать безэкипажные катера.

Кто скрывается за названием

Военная разведка Украины не афиширует, кто входит в состав «Призраков», но в списке подозреваемых находится ЧВК GSMSG («Глобальная группа хирургической и медицинской поддержки»).

Официально эта организация занимается медицинской помощью и тесно сотрудничает с Госдепартаментом США. Однако на фотографиях в соцсетях «волонтёры» скрывают свои лица и постоянно держат при себе оружие.

Они публикуют снимки с тренировок на полигонах, где отрабатывается наступательная тактика и диверсионные операции, в том числе на пляжах с военными лодками.

В аккаунтах GSMSG открыто писали, что организация, в которой состоят ветераны ВМС США, помогает Силам специальных операций Украины в «генерации сил» для «неизбежной крымской пляжной вечеринки».

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.

Новости России

Меркель рассказала о «сложных» отношениях с Путиным и «разных сторонах баррикад»

По словам Меркель, Путин всегда воспринимал окончание Холодной войны и распад СССР «совершенно иначе», чем она.
Транспорт и дороги

Движение троллейбусов №№3, 5в, 10 в Рязани восстановлено по прежним маршрутам

Ранее движение по этим маршрутам было изменено из-за ремонтных работ.
Новости Рязани и области

Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга внедрения ИТС в регионах России

24 сентября в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России» состоялась презентация первой независимой оценки субъектов РФ по уровню внедрения ИТС.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.
Происшествия

Рязанские полицейские депортировали 12 иностранцев-нарушителей закона

Полицейские и судебные приставы доставили всех иностранцев в аэропорт «Домодедово» для отправки за свой счёт в страны гражданской принадлежности. Въезд в Россию этим лицам закрыт на сроки от 5 до 10 лет.
Власть и политика

Дмитрий Фатин избран председателем Милославской окружной Думы

В состав Думы вошли 15 человек, избранных жителями на недавних муниципальных выборах.
Армия и СВО

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» приступили к стажировкам в министерствах и ведомствах

Такое погружение в профессию поможет участникам программы не только приобрести необходимые знания, но и детально поработать над созданием будущих проектов по улучшению той или иной сферы.
Новости России

Иван Емельяненко вышел из колонии и планирует вернуться в MMA

Во время заключения Емельяненко продолжал поддерживать физическую форму.