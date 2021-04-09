Рязанцев вновь предупредили о массовом отключении воды

В пятницу, 9 апреля, холодную воду отключили сразу на 11 рязанских улицах. Список адресов опубликовала пресс-служба городской администарции.
Отключение воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе..
с 9.30 до 15.00 без воды останутся жители:
- ул. Зубковой (д.25к.1, 25к.2, 25к.3, д. 27б (магазин Апельсин)
с 10.00 до 15.00 воду отключат у жителей:
- ул. Баженова (полностью) частный сектор,
- ул. Ключевая (полностью) частный сектор,
- ул. Родниковая (полностью) частный сектор,
- ул. Снежная (полностью) частный сектор,
- ул. Старый Сад (полностью) частный сектор,
- 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- ул. Баженова д. 36к.1, 36, 24, 26,
- ул. Родниковая д. 28.