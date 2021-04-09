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Пятница, 9 апреля, 2021
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Рязанцев вновь предупредили о массовом отключении воды

Валерия Мединская
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

В пятницу, 9 апреля, холодную воду отключили сразу на 11 рязанских улицах. Список адресов опубликовала пресс-служба городской администарции.

Отключение воды связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе..

с 9.30 до 15.00 без воды останутся жители:

  • ул. Зубковой (д.25к.1, 25к.2, 25к.3, д. 27б (магазин Апельсин)

с 10.00 до 15.00 воду отключат у жителей:

  • ул. Баженова (полностью) частный сектор,
  • ул. Ключевая (полностью) частный сектор,
  • ул. Родниковая (полностью) частный сектор,
  • ул. Снежная (полностью) частный сектор,
  • ул. Старый Сад (полностью) частный сектор,
  • 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • ул. Баженова д. 36к.1, 36, 24, 26,
  • ул. Родниковая д. 28.
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