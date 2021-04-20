16 улиц Рязани остались без холодной воды из-за аварии

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Сегодня подачу холодной воды ограничили сразу на 16 улицах города. По сообщению пресс-службы администрации Рязани отключение воды связано с
с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
с 9.00 до 13.00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Баженова (полностью) частный сектор, д. 36 корп. 1, д. 36, д. 24, д. 26, д. 3, д. 27, д. 29, д. 33, д. 35 и с корпусами,
- ул. Ключевая (полностью) частный сектор,
- ул. Родниковая (полностью) частный сектор, д. 28,
- ул. Снежная (полностью) частный сектор,
- ул. Старый Сад (полностью) частный сектор,
- ул. 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- ул. 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- ул. 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
- ул. Спортивная, д. 10, д. 12, д. 13а,
- ул. Голенчинское шоссе, д. 15, д. 13 и с корпусами,
- ул. Старая Дубрава, д. 1, д. 8 (д/сад №30),
- ул. Славянский проспект, д. 3, д. 5, д. 6,
- ул. Светлая, д. 11, полностью – частный сектор,
- ул. Светлый проезд (полностью) частный сектор;
с 9.30 до 15.00 по следующим адресам:
- ул. Новоселов, д. 51 корп. 2,
- ул. Центральная, д. с 111 по 159 (частный сектор) нечетная сторона