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Вторник, 20 апреля, 2021
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16 улиц Рязани остались без холодной воды из-за аварии

Валерия Мединская
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Сегодня подачу холодной воды ограничили сразу на 16 улицах города. По сообщению пресс-службы администрации Рязани отключение воды связано с
с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

с 9.00 до 13.00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Баженова (полностью) частный сектор, д. 36 корп. 1, д. 36, д. 24, д. 26, д. 3, д. 27, д. 29, д. 33, д. 35 и с корпусами,
  • ул. Ключевая (полностью) частный сектор,
  • ул. Родниковая (полностью) частный сектор, д. 28,
  • ул. Снежная (полностью) частный сектор,
  • ул. Старый Сад (полностью) частный сектор,
  • ул. 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • ул. 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • ул. 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,
  • ул. Спортивная, д. 10, д. 12, д. 13а,
  • ул. Голенчинское шоссе, д. 15, д. 13 и с корпусами,
  • ул. Старая Дубрава, д. 1, д. 8 (д/сад №30),
  • ул. Славянский проспект, д. 3, д. 5, д. 6,
  • ул. Светлая, д. 11, полностью – частный сектор,
  • ул. Светлый проезд (полностью) частный сектор;

с 9.30 до 15.00 по следующим адресам:

  • ул. Новоселов, д. 51 корп. 2,
  • ул. Центральная, д. с 111 по 159 (частный сектор) нечетная сторона

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