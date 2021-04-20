16 улиц Рязани остались без холодной воды из-за аварии

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Сегодня подачу холодной воды ограничили сразу на 16 улицах города. По сообщению пресс-службы администрации Рязани отключение воды связано с

с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

с 9.00 до 13.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Баженова (полностью) частный сектор, д. 36 корп. 1, д. 36, д. 24, д. 26, д. 3, д. 27, д. 29, д. 33, д. 35 и с корпусами,

ул. Ключевая (полностью) частный сектор,

ул. Родниковая (полностью) частный сектор, д. 28,

ул. Снежная (полностью) частный сектор,

ул. Старый Сад (полностью) частный сектор,

ул. 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,

ул. 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,

ул. 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор,

ул. Спортивная, д. 10, д. 12, д. 13а,

ул. Голенчинское шоссе, д. 15, д. 13 и с корпусами,

ул. Старая Дубрава, д. 1, д. 8 (д/сад №30),

ул. Славянский проспект, д. 3, д. 5, д. 6,

ул. Светлая, д. 11, полностью – частный сектор,

ул. Светлый проезд (полностью) частный сектор;

с 9.30 до 15.00 по следующим адресам: