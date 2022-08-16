Сегодня стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России 2022»

Спортивные и свободные полёты планируется проводить утром и вечером с 16 по 22 августа при благоприятных метеоусловиях.

Минспорта Рязанской области и Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области приглашают на традиционный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России 2022» с 16 по 22 августа.

Рязанская область — основатель традиции проведения фестивалей воздухоплавания в нашей стране. Первый российский фестиваль воздухоплавания состоялся по инициативе рязанцев Льва Борисовича Маврина и Михаила Георгиевича Малахова в мае 1990 года. С 2007 года фестивали воздухоплавания проводятся в Рязани ежегодно.

В этом году в мероприятиях примут участие свыше 20 команд пилотов тепловых аэростатов из 8 субъектов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Рязанской, Тульской, Псковской, Московской областей и Краснодарского края.

По традиции в честь фестиваля Почта России выпустила дизайнерские открытки со стилизованным изображением тепловых аэростатов.

В рамках фестиваля пройдут спортивные и зрелищные мероприятия — 16-ый Кубок России, 13-ый Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту, вечернее свечение тепловых аэростатов и свободные полёты.

Фестиваль торжественно откроется на территории «Монастырского сада» Рязанского Кремля 17 августа в 18:30. На празднике воздухоплавания будут работать интерактивные площадки, где гости фестиваля смогут оказаться внутри корзин аэростатов, пообщаться с пилотами, познакомиться с конструкцией воздушного шара и спецификой его управления. Представленные полётные карты и спортивный инвентарь позволят узнать секреты предполётной подготовки. Наполненная холодным воздухом оболочка в лежащем положении позволит зрителям оказаться внутри воздушного шара. Также для гостей и участников «Неба России» подготовлена концертная программа.

20 августа с 16:00 на Лётном поле в районе с. Шумашь гостей ждёт концертная программа, будут работать интерактивные площадки. Вечернее свечение аэростатов пройдёт с 19:30 до 20:30.

Всех рязанцев приглашают принять участие в спортивном празднике.