Сегодня с 8 утра ограничено движение транспорта на улице Маяковского в Рязани

В районе дома №73 движение перекрыто по двум полосам в сторону улицы Свободы.

Место проведения работ огорожено, установлены предупреждающие знаки. Городской пассажирский транспорт временно ходит по изменённой схеме.

Троллейбусы №2 между Кальным и Домом художника едут по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, Соборной и Первомайскому проспекту (туда и обратно).

Троллейбусы №16 между Домом художника и Площадью Мичурина едут по Первомайскому проспекту, улицам Соборная, Ленина, Есенина и Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту.

На сайте рязанской мэрии отмечается, что ограничение движение связано с ремонтными работами на газопроводе и будет снято после окончания работ.