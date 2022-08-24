Сегодня с 8 утра ограничено движение транспорта на улице Маяковского в Рязани

В районе дома №73 движение перекрыто по двум полосам в сторону улицы Свободы.
Место проведения работ огорожено, установлены предупреждающие знаки. Городской пассажирский транспорт временно ходит по изменённой схеме.
Троллейбусы №2 между Кальным и Домом художника едут по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, Соборной и Первомайскому проспекту (туда и обратно).
Троллейбусы №16 между Домом художника и Площадью Мичурина едут по Первомайскому проспекту, улицам Соборная, Ленина, Есенина и Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту.
На сайте рязанской мэрии отмечается, что ограничение движение связано с ремонтными работами на газопроводе и будет снято после окончания работ.