Сегодня последний день подачи заявок на турнир по мини-футболу на траве «Кубок Ривьеры»

В среду, 3 сентября — последний день подачи заявок на участие в турнире по мини-футболу на траве «Кубок Ривьеры» с призовым фондом 400 000 рублей.

Турнир пройдет 20-21 сентября на стадионе в селе Дядьково в Рязани.

Желающие поучаствовать в турнире должны до конца дня направить заполненную форму на электронный адрес: rivieracup@recons.ru.

Форма заявки доступна для скачивания по ссылке.

По всем срочным вопросам можно обращаться по телефону: ‪+7 (920) 630-60-64‬.

Организаторы напоминают, что турнир ограничен 16 командами, места заполняются в порядке поступления заявок.

Генеральным спонсором турнира «Кубок Ривьеры» выступает ГК «Реконструкция».

Вся информация о турнире в Телеграм-канале t.me/RivieraCup