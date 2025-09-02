Седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует 12 сентября на «России»

12 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» выходит седьмой сезон гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Бессменный ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начинают новый этап поиска лучших вокалистов страны.

Предварительный «Народный кастинг» прошёл от Сибири до Владивостока, и в этом сезоне география участников станет рекордной, охватив даже самые отдалённые регионы. Помимо очных прослушиваний, проект представил зрителям гала-концерты с участием экспертов и финалистов, которые прошли с аншлагами в Москве и регионах.

Создатели шоу обещают множество сюрпризов. Один из выпусков будет посвящён юбиляру — композитору и певцу Игорю Николаеву, которому исполнилось 65 лет. Он впервые займёт место в сотне экспертов и примет участие в отборе конкурсантов. Традиционно каждый выпуск открывают популярные звёзды со своими хитами. Среди них — Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Жасмин, Алёна Свиридова, Александр Панайотов, Алсу, Ваня Дмитриенко, Натали, Ева Власова, Бьянка и другие.

Шоу вызывает бурные обсуждения в интернете и за пределами экрана. Споры о том, кто достоин победы, разгораются не только на 12-метровой стене жюри, но и среди поклонников.

Возвращение Сергея Лазарева в проект расставило все на свои места и осчастливило телезрителей и музыкальных экспертов – они не представляли больше никого на этом месте.

Сергей Лазарев отмечает:

«Каждый сезон уровень конкурсантов растёт. От первых шагов на кастинге до финала они проделывают огромный путь. Атмосфера становится всё горячее: мнения расходятся, споры накаляются, и мне важно защищать участников. Даже если зрители не всегда согласны с решениями — это часть живого процесса».

По правилам шоу, конкурсанты должны своим исполнением покорить сотню экспертов и заставить их встать и подпевать. Чем больше голосов они получают, тем выше их шансы пройти в полуфинал и финал, где разыграют главный приз — Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

Николай Басков добавляет:

«Не прийти на кастинг — значит упустить шанс. А прийти — это возможность показать себя, посмотреть на процесс изнутри и набраться опыта. Участники этого сезона — невероятно талантливые, яркие и дерзкие. Выбрать из них лучших будет очень сложно».

В сотне экспертов — известные исполнители и группы: Арсений Бородин, Ирина Ортман, Этери Бериашвили, Акула, Настя Крайнова, Олеся Евстигнеева, Олег Влади, Алина Яровая, Нодар Ревия, Давид Виннер, Григорий Юрченко, Николай Ерохин, «Сёстры Зайцевы», коллективы «ИКС-Миссия», «Русский праздник», «Балаган Лимитед» и многие другие.