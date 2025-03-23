В непредсказуемый 2025 год нам остаётся только гадать, какие сюрпризы приготовила судьба. Однако есть человек, который, по всей видимости, знает всё наперёд. Журналистам программы «Новые русские сенсации» канала НТВ мистический провидец Андрей Гиперборей, известный в Сети своими жёсткими, но воплощающимися в жизнь предсказаниями, раскрыл свои пророчества на ближайшие месяцы. Гиперборей, переехавший из Одессы в Эквадор ещё в 2004 году, рассказал, чем завершатся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине и когда закончится спецоперация.

Андрей Гиперборей рассказывает: особый «трепет» его пророчества вызывают у последователей лагеря Владимира Зеленского:

— Они давно уже знают про меня, давно меня читают и подписаны на меня… Все эти пророчества и про войну, и про всё остальное им не понравятся. Не думаю, что они будут в восторге от этого. Может быть, они там поместят меня на какой-то сайт, — предполагает пророк.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

Он — уроженец Одессы, а значит, угрозы и предостережения не способны его напугать. Как заявляет сам провидец, он «готов к любым поворотам судьбы». Несмотря на то, что предсказания Гиперборея обещают не самые радужные перспективы для сторонников «Цэ Европы», он открыто и без страха озвучивает свои мысли на весь мир.

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Итоги переговоров России и США: какого решения ждать от Путина и Трампа?

Важное место в его предсказаниях сейчас занимает тема переговоров вокруг России и США. Сможет ли Вашингтон при администрации Трампа прекратить прокси-войну с русским миром и принять верное решение? Андрей Гиперборей уверен: в первой половине переговорного процесса договориться не удастся. Западные инициаторы конфликта не захотят идти на соглашение. Они предложат России свою версию мира, но это будет лукавое соглашение. Россия такие условия не примет. По словам провидца, сейчас всё развивается так, как он предвидел изначально: Россия чётко заявила, что не согласится на временную заморозку конфликта. Необходимо надежное перемирие. И одно точно останется неизменным: прочный мир возможен только на условиях Российской Федерации.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

Когда завершится СВО на Украине

Андрей Гиперборей рассказывает, как ситуация на фронтах спецоперации будет разворачивать в ближайшее время:

— Будет ещё весенняя кампания России, будет еще летняя кампания России. Я видел, что осенью украинские войска сдаются, массово сдаются осенью. Я видел, как они идут с поднятыми руками. Массово идут, подразделениями целыми. Это будет осенью после летней кампании, — предсказал одессит.

У Андрея Гиперборея есть своя версия даты завершения СВО. Пророк напоминает, что многие говорили о финале противостояния в 2026 или 2024 году. Как итог — всё развивается в соответствии с его прогнозами, которые мужчина оставил ещё в 2023 году. Гиперборей предвидел, что СВО завершится в 2025 году, но только поздней осенью. По всей видимости, это будет ноябрь.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

Что ждёт Россию после СВО

А что ждёт мир в будущем после победного для России 2025-го? По словам одессита, РФ достигнет расцвета, и «славянского царства будет бояться даже сам Антихрист». Андрей Гиперборей писал на этот счёт, что повоевав за свой счёт несколько месяцев, европейские рыцари дрогнут и оставят своего вассала один на один с русским богатырём. В итоге Россия расцветёт вместе со всем славянским царством.