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Среда, 15 декабря, 2021
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Счётная палата выявила факты незаконного использования бюджетных средств при строительстве БСМП в Рязани

Александр Ильин

Контрольно-счётная палата Рязанской области нашла факты незаконного использования бюджетных средств при строительстве городской БСМП. Соответствующая информация о проведении проверки размещена на официальном сайте ведомства. 

В частности, были выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок, установлен факт неэффективного расходования бюджетных средств. 

Кроме того, претензии аудиторов возникли к Управлению капитального строительства региона — ведомство приняло и оплатило подрядчику работы с завышением объёмов и стоимости.

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Материалы проверки направлены в прокуратуру Рязанской области. 

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