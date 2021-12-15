Счётная палата выявила факты незаконного использования бюджетных средств при строительстве БСМП в Рязани

Контрольно-счётная палата Рязанской области нашла факты незаконного использования бюджетных средств при строительстве городской БСМП. Соответствующая информация о проведении проверки размещена на официальном сайте ведомства.

В частности, были выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок, установлен факт неэффективного расходования бюджетных средств.

Кроме того, претензии аудиторов возникли к Управлению капитального строительства региона — ведомство приняло и оплатило подрядчику работы с завышением объёмов и стоимости.

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Материалы проверки направлены в прокуратуру Рязанской области.