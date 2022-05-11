Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере природопользования и мониторинга окружающей среды

Счетная палата проверила, как Росприроднадзор, Ростехнадзор и Росгидромет исполнили бюджет в 2021 году. Все три ведомства в отчетном периоде перевыполнили план по доходам. Об этом сообщил сайт ведомства.

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В абсолютных цифрах наибольший прирост показал Росприроднадзор – плюс 149,9 млрд рублей. В итоге доходы Службы составили свыше 155,2 млрд рублей или 2 916,3% от плана.

В процентном выражении лидером стал Росгидромет, исполнивший доходы на 6 409,42% от плана: при прогнозируемых 57,5 млн рублей фактические поступления составили 3,69 млрд рублей. У Ростехнадзора разница между планами и реальным доходом составила 18,5 млн рублей или 0,64% со знаком плюс. Общая сумма поступлений составила 2,9 млрд рублей.

«У Росприроднадзора перевыполнение плана связано, в основном, с погашением задолженности по уплате экологического сбора, а также с возмещением вреда, причиненного окружающей среде в результате аварии на Норникеле. У Росгидромета причиной превышения фактических доходов над прогнозными стал возврат остатков субсидий прошлых лет. Основной объем возврата пришелся на ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», которому в декабре 2020 года была предоставлена субсидия в целях создания нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток в объеме 3,5 млрд рублей. Фактически указанные средства в 2020 году потрачены не были».

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Расходы Росгидромет и Росприроднадзор исполнили на 99,1%. Причинами неполного освоения средств стали сокращение программ обучения сотрудников, отмена ряда запланированных проверок, а также экономия по результатам конкурсов.

У Ростехнадзора исполнение расходов составило 95,8%. Из-за переноса оплаты выполненных работ на следующий год неосвоенными остались порядка 330 млн рублей.

Дебиторскую задолженность федеральные службы преимущественно снижали. Так, в Росприроднадзоре ее объем сократился в три раза — до 60,3 млрд рублей. Как и в случае с доходами Службы, в основном это связано с возмещением Норникелем причиненного окружающей среде вреда. Росгидромет также сократил дебиторскую задолженность по итогам 2021 года – почти в 2,5 раза до 2,7 млрд рублей.

Что касается Ростехнадзора, то у него дебиторская задолженность, увеличилась на 20% и составила 1,7 млрд рублей. «Это связано с особенностью текущей деятельности территориальных органов Ростехнадзора», — пояснил аудитор.

Кредиторская задолженность, напротив, выросла в 2021 году у всех проверенных объектов.

«Кредиторская задолженность Росгидромета увеличилась почти в 9 раз до 81,4 млн рублей. Причина — выставленные счета на оплату оказанных в декабре 2021 года услуг связи, коммунальных услуг, расчётов по приобретению основных средств и материальных запасов. У Ростехнадзора рост составил 22,7% и был обусловлен оплатой госпошлины до получения соответствующей государственной услуги. У Росприроднадзора рост кредиторской задолженности незначителен, носит текущий характер и связан с особенностями внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор».

Проверка также выявила ряд нарушений и недостатков. Так, Росприроднадзор не сформировал реестр бюджетных рисков. Ростехнадзор не разместил план-график закупок. Кроме того, в Службе выявлен риск двойной оплаты принятых работ по заключенным контрактам.

В Росгидромете Счетная палата выявила нарушения, связанные с искажениями отчетности. «Объем нарушений составил 346 млн рублей. В основном, это нарушения, связанные с некорректным отражением на счетах бухгалтерского учета активов и обязательств, допущенные Росгидрометом и подведомственными ему учреждениями. Это повлекло искажение форм бюджетной и бухгалтерской отчётности и взаимосвязанных отчетных форм. Нарушения устранены в ходе проверки», — сообщил аудитор.