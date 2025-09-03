Жириновский вновь оказался прав! Время лишь укрепляет нас в мысли, что выдающаяся эрудиция и прекрасное образование, обширные знания в области геополитики и политическая интуиция позволяли лидеру ЛДПР с удивительной точностью предвидеть события за десятилетия до их наступления. Он словно знал и о грядущих обострениях на Ближнем Востоке, и о спецоперации на Украине. Если сложить все его предсказание воедино, «отрисовывается» настоящий сценарий Третьей мировой войны… Или всё-таки страшного мирового противостояния удастся избежать? В прогнозах «политической Ванги» разбиралась «Комсомольская правда».
Цель — ослабить Россию и Китай, чтобы завладеть ресурсами
Ещё в 2013 году Вольфович предрекал: атака Израиля на Иран будет готовиться постепенно. Вашингтон станет преследовать собственные экономические и геополитические интересы. Бороться за ресурсы и наносить ущерб Китаю с Россией. Именно поэтому масштабного столкновения избежать не получится.
Жириновский так объяснял планы Соединённых Штатов: у них есть цель оккупировать и разбить ещё семь арабских государств. Первым делом — силовой удар по Сирии. Это натиск на Иран. В арабском мире силовыми методами они снова станут навязывать свою демократизацию. Реальная же цель — установить контроль над всеми энергоресурсами, поскольку грядёт энергетический кризис.
Но решатся ли США нанести удар по Ирану? Ещё в 2013 году Жириновский был убежден: атаковав Ближний Восток, штаты нанесут своим конкурентам сокрушительный экономический урон.
Чем больше происходило событий, тем больше известный политический провидец убеждался: война пойдёт по наихудшему из возможных путей. Обратимся к знаменитому выступлению Владимира Жириновского на передаче у Владимира Соловьева 21 июля 2019 года и поражаемся:
При этом Владимир Вольфович с детальной точностью описал первые дни конфликта.
Единственное, в чем политик не был полностью уверен, — успеет ли исламская республика создать ядерное оружие. Сегодня мы знаем — не успела. Но в том, что США вмешаются в военные действия, Жириновский не сомневался. И прямо говорил о развязке.
Зачатки большого конфликта на Ближнем Востоке мы наблюдали и в 2023, и в 2024, и в 2025 году. А вот что это было – начало войны или локальные обострения, мы увидим чуть позже.