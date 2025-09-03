Среда, 3 сентября, 2025
Сценарий Третьей мировой войны от Жириновского: удар по Ирану, мобилизация НАТО, Украины не будет

Валерия Мединская
Коллаж 7info.ru

Жириновский вновь оказался прав! Время лишь укрепляет нас в мысли, что выдающаяся эрудиция и прекрасное образование, обширные знания в области геополитики и политическая интуиция позволяли лидеру ЛДПР с удивительной точностью предвидеть события за десятилетия до их наступления. Он словно знал и о грядущих обострениях на Ближнем Востоке, и о спецоперации на Украине. Если сложить все его предсказание воедино, «отрисовывается» настоящий сценарий Третьей мировой войны… Или всё-таки страшного мирового противостояния удастся избежать? В прогнозах «политической Ванги» разбиралась «Комсомольская правда».

Цель — ослабить Россию и Китай, чтобы завладеть ресурсами

Ещё в 2013 году Вольфович предрекал: атака Израиля на Иран будет готовиться постепенно. Вашингтон станет преследовать собственные экономические и геополитические интересы. Бороться за ресурсы и наносить ущерб Китаю с Россией. Именно поэтому масштабного столкновения избежать не получится.

Жириновский так объяснял планы Соединённых Штатов: у них есть цель оккупировать и разбить ещё семь арабских государств. Первым делом — силовой удар по Сирии. Это натиск на Иран. В арабском мире силовыми методами они снова станут навязывать свою демократизацию. Реальная же цель — установить контроль над всеми энергоресурсами, поскольку грядёт энергетический кризис.

Сценарий Третьей мировой войны от Жириновского: удар по Ирану, мобилизация НАТО, Украины не будет Легендарный политик-провидиц детально описывал, как начнётся глобальный мировой конфликт.
Изображение от wirestock на Freepik

Но решатся ли США нанести удар по Ирану? Ещё в 2013 году Жириновский был убежден: атаковав Ближний Восток, штаты нанесут своим конкурентам сокрушительный экономический урон.

—  Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, — заявлял лидер ЛДПР. — И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай, но остаётся Россия. А как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге — Сирия — где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар не прямой. Хлынут миллионы беженцев!

Изображение сгенерировано AI

Чем больше происходило событий, тем больше известный политический провидец убеждался: война пойдёт по наихудшему из возможных путей. Обратимся к знаменитому выступлению Владимира Жириновского на передаче у Владимира Соловьева 21 июля 2019 года и поражаемся:

— Украины не станет! Вы все упускаете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут про Украину! Все движется к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь произойдут самые ужасные события, — предсказывал Жириновский.

Изображение от freepik

При этом Владимир Вольфович с детальной точностью описал первые дни конфликта.

— Как начнется противостояние? Израиль нанесёт удар по объектам, где, как ему кажется, по данным разведки, находятся центры по обогащению урана. Возможно, и по производствам ядерных боезарядов. Ракеты для доставки этих зарядов у Ирана имеются. Носители с дальностью до двух тысяч километров. А достаточно и двухсот. И после удара Израиля Иран непременно ответит.

Единственное, в чем политик не был полностью уверен, — успеет ли исламская республика создать ядерное оружие. Сегодня мы знаем — не успела. Но в том, что США вмешаются в военные действия, Жириновский не сомневался. И прямо говорил о развязке.

— После удара Ирана в Израиле произойдут некоторые небольшие разрушения. И тогда старший брат придет на выручку. США мобилизует НАТО и начнёт бомбить Иран. В том числе с применением очень опасного оружия локального воздействия. Они будут полностью зачищать всю территорию. Могут уничтожить всю страну одним тактическим ядерным ударом.

Зачатки большого конфликта на Ближнем Востоке мы наблюдали и в 2023, и в 2024, и в 2025 году. А вот что это было – начало войны или локальные обострения, мы увидим чуть позже.

