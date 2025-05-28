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Изображение от drobotdean на Freepik
Изображение от drobotdean на Freepik
ОбществоГлавные новости

Сборщик печенек: названы самые необычные вакансии для рязанцев

Алексей Самохин

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в начале лета этого года в регионе.

За последний месяц работодатели Рязанской области разместили около 8 тыс. новых вакансий. В топ наиболее востребованных профессий вошли специалисты образовательной сферы (учителя, методисты, репетиторы и др.), «безопасники» (охранники, инкассаторы, дежурные и т.д.), а также работники добывающего сектора.

Между тем параллельно массовому спросу рядовых профессий местным компаниям также нужны и более редкие специалисты. В связи с этим эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

· Личный ассистент собственника бизнеса/Помощник собственника, до 80 000 ₽ за месяц, на руки,

· Сборщик печенек, пряников и вафлей, от 102 500 ₽ за месяц, на руки,

· PHP-разработчик, от 80 900 ₽ за месяц, до вычета налогов,

· Директолог, от 40 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/119967632

· Помощник 3D визуализатора, от 35 000 ₽ за месяц, на руки,

· Техник по подготовке новых автомобилей, от 50 000 ₽ за месяц, на руки,

· Стилист-консультант, до 70 000 ₽ за месяц, на руки,

· Фотограф, до 120 000 ₽ за месяц, на руки,

· Бизнес-ассистент руководителя, до 130 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.

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