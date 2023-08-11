Сбор предложений в народную программу партии «Единая Россия» обсудили в сфере наставничества

Продолжается формирование народной программы партии «Единая Россия». Предложения по разным направлениям обсуждаются на базе Штаба общественной поддержки.

На круглом столе, посвященном теме «Подготовка современных кадров, профориентация, наставничество» модератором площадки выступила региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Яна Стрельцова.

Она отметила необходимость более активного участия студентов, школьников и волонтеров в реализации партпроекта на территории Рязанской области.

Помощник президента холдинга ФПК «Инвест» Юлия Рулева обратила внимание на дефицит кадров, низкий размер заработной платы в регионе.

Заместитель министра образования Александр Лощинин выступил с предложением о ремонте общежитий в городе и строительстве новых стадионов. Также он высказал пожелание к главам муниципальных образований – нужно создавать такие условия для выпускников ссузов и вузов, чтобы они оставались работать в своих районах, а не уезжали в другие города или областной центр.

Проректор по молодежной политике Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина Андрей Цветков предложил создать региональную систему поддержки педагогов – «предметников», идущих работать по специальности в общеобразовательные организации. Кроме этого, он говорил о реализации мер, направленных на поощрение руководителей общеобразовательных организаций, в которых значительный процент выпускников 11-х классов успешно сдают ЕГЭ по профильным предметам.

Участники встречи внесли ряд предложений в народную программу «Единой России». В частности, было предложено изменить правила участия в проекте «Профессионалитет разноуровневых образовательных учреждений», наладить взаимодействие вузов и ссузов, выпускающих технических специалистов, с предприятиями, повысить уровень заработной платы, расширить категории для льготной ипотеки, а также необходимо увеличить количество учебных заведений, отвечающих современным условиям времени.