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Сбивший насмерть четырёх студенток лихач расплакался в суде

Марс Гузаяров, сбивший на Audi четырёх девушек во время гонки в башкирском селе, расплакался в суде. Об этом сообщает НТВ.

Молодой человек сел за руль в нетрезвом виде. Вместе со своим товарищем, ехавшим за рулём «Приоры», он устроил гонки. Разогнавшись до 150 километров, иномарка сбила девушек, шедших по обочине. Все четверо погибли на месте.

Возраст погибших — от 16 до 19 лет. Они отдыхали в местном кафе, приехали сюда на каникулы, хотели встретить рассвет.

На Гузаярова завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока же суд принял решение о мере пресечения для гонщика.

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