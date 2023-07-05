Сбившая женщину с ребёнком в Москве Наталья Украинская получила 9 лет колонии

В Москве суд вынес приговор 38-летней Наталье Украинской, сбившей женщину с ребёнком на северо-западе Москвы. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

— 38-летняя Наталья Украинская признана виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в сообщении.

ДТП произошло на улице Свободы 27 ноября 2022 года. Украинская, ехавшая за рулём автомобиля «Киа» в состоянии наркотического опьянения, потеряла управление, допустила столкновение с трамваем, после чего иномарку вынесло на тротуар, где в это время находилась женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске.

В результате наезда погибли женщина и ребёнок.

Суд признал водителя виновным и приговорил её к 9 годам колонии общего режима, с лишением прав на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.