Среда, 5 июля, 2023
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Сбившая женщину с ребёнком в Москве Наталья Украинская получила 9 лет колонии

7info

В Москве суд вынес приговор 38-летней Наталье Украинской, сбившей женщину с ребёнком на северо-западе Москвы. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

— 38-летняя Наталья Украинская признана виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в сообщении.

ДТП произошло на улице Свободы 27 ноября 2022 года. Украинская, ехавшая за рулём автомобиля «Киа» в состоянии наркотического опьянения, потеряла управление, допустила столкновение с трамваем, после чего иномарку вынесло на тротуар, где в это время находилась женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске.

В результате наезда погибли женщина и ребёнок.

Суд признал водителя виновным и приговорил её к 9 годам колонии общего режима, с лишением прав на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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