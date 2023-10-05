Сбежавший из России Александр Невзоров* продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге

Признанный в России иноагентом и сбежавший из страны журналист Александр Невзоров* тайно продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге за 45,5 млн рублей. Подробности сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

— Гранитные лестницы, мраморные балюстрады, камин, масса предметов роскоши в духе графа Дракулы ждут нового обладателя, — сообщает «Mash на Мойке».

Двухэтажная квартира площадью 177 квадратных метров с видом на парк и церковь, переоформлялась не раз. Сначала Невзоров оформил недвижимость на супругу, затем на 75-летнюю женщину. Теперь апартаменты продаются.

Квартира использовалась для записи видео, Невзоров* там не жил. По предположению автора поста, из-за близости к церкви.

Ещё одна квартира у Невзорова есть в Москве, но жильё дешевле питерского.

*Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.