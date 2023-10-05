Сбежавший из России Александр Невзоров* продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге

Признанный в России иноагентом и сбежавший из страны журналист Александр Невзоров* тайно продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге за 45,5 млн рублей. Подробности сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Двухэтажная квартира площадью 177 квадратных метров с видом на парк и церковь, переоформлялась не раз. Сначала Невзоров оформил недвижимость на супругу, затем на 75-летнюю женщину. Теперь апартаменты продаются.
Квартира использовалась для записи видео, Невзоров* там не жил. По предположению автора поста, из-за близости к церкви.
Ещё одна квартира у Невзорова есть в Москве, но жильё дешевле питерского.
*Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.