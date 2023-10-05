Четверг, 5 октября, 2023
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Сбежавший из России Александр Невзоров* продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге

7info
Фото: t.me/mashmoyka

Признанный в России иноагентом и сбежавший из страны журналист Александр Невзоров* тайно продаёт пентхаус в Санкт-Петербурге за 45,5 млн рублей. Подробности сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

— Гранитные лестницы, мраморные балюстрады, камин, масса предметов роскоши в духе графа Дракулы ждут нового обладателя, — сообщает «Mash на Мойке».

Двухэтажная квартира площадью 177 квадратных метров с видом на парк и церковь, переоформлялась не раз. Сначала Невзоров оформил недвижимость на супругу, затем на 75-летнюю женщину. Теперь апартаменты продаются.

Квартира использовалась для записи видео, Невзоров* там не жил. По предположению автора поста, из-за близости к церкви.

Ещё одна квартира у Невзорова есть в Москве, но жильё дешевле питерского.

*Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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