СберБанк рассказал, как будут работать мобильные приложения после введения санкций

СберБанк, попавший в очередной пакет санкций в отношении России, рассказал, будут ли работать мобильные приложения.
Ранее эксперты заявили, что приложения пропадут из App Store, Google Play.
Банк заявил, что ранее установленные приложения продолжат работу — для этого подготовлены необходимые решения.
Специалисты адаптировали веб-версию СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах. Банк работает над альтернативными способами удобной дистрибуции приложений для клиентов.
Корпоративным клиентам рекомендуется не удалять приложение СберБизнес.