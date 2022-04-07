0.8 C
Рязань
Четверг, 7 апреля, 2022

СберБанк рассказал, как будут работать мобильные приложения после введения санкций

spot_img
На главнуюНовости Рязани

СберБанк рассказал, как будут работать мобильные приложения после введения санкций

7info

СберБанк, попавший в очередной пакет санкций в отношении России, рассказал, будут ли работать мобильные приложения.

— Мы готовы к ситуации с возможными ограничениями наших приложений в зарубежных магазинах приложений, — говорится в сообщении.

- Реклама -

Ранее эксперты заявили, что приложения пропадут из App Store, Google Play.

Банк заявил, что ранее установленные приложения продолжат работу — для этого подготовлены необходимые решения.

Специалисты адаптировали веб-версию СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах. Банк работает над альтернативными способами удобной дистрибуции приложений для клиентов.

- Реклама -

Корпоративным клиентам рекомендуется не удалять приложение СберБизнес.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяАрхитекторы готовят предложения по благоустройству площадки у памятка Евпатию Коловрату
Комментарии для сайта Cackle