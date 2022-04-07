СберБанк рассказал, как будут работать мобильные приложения после введения санкций

СберБанк, попавший в очередной пакет санкций в отношении России, рассказал, будут ли работать мобильные приложения.

— Мы готовы к ситуации с возможными ограничениями наших приложений в зарубежных магазинах приложений, — говорится в сообщении.

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Ранее эксперты заявили, что приложения пропадут из App Store, Google Play.

Банк заявил, что ранее установленные приложения продолжат работу — для этого подготовлены необходимые решения.

Специалисты адаптировали веб-версию СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах. Банк работает над альтернативными способами удобной дистрибуции приложений для клиентов.

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Корпоративным клиентам рекомендуется не удалять приложение СберБизнес.