Сбербанк провел IT-день в Рязани

Цифровые технологии и использование искусственного интеллекта (ИИ) для роста продаж и развития бизнеса обсудили специалисты крупных региональных компаний на IT-дне Сбера, прошедшем в Рязани. Главной темой встречи стали возможности технологий в области искусственного интеллекта: какую пользу они приносят бизнесу и как оптимизируют процессы по взаимодействию с клиентами. Участие в мероприятии приняли представители бизнеса из различных сфер – недвижимости, АПК, промышленности и розничной торговли.

Эксперты Сбера в области цифровых технологий и искусственного интеллекта выступили с докладами по инновационным разработкам и практическим кейсам.

На примере реализованных проектов Сбер Бизнес Софт продемонстрировал, что сервисы на базе ИИ могут быть использованы во всех сферах, где на бизнес-показатели влияет прогнозирование, применяется визуальный контроль или требуется оцифровка и распознавание документов. Решения на основе ИИ-технологий доказали свою эффективность и могут быть адаптированы под нужды практически любой отрасли.

Также Сбер Бизнес Софт представил преимущества комплексной автоматизации бизнес-процессов на базе no-code платформы SberCRM.

Другие эксперты рассказали о возможностях и преимуществах облачных технологий, а также представили умные устройства Sber.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Использование современных цифровых решений и сервисов на основе ИИ – это залог конкурентоспособности любого бизнеса. На нашем мероприятии мы поделились примерами, где внедрение тех или иных сервисов уже принесло измеримый эффект. Сберготов делиться своими наработками и помогать клиентам внедрять передовые технологические решения для повышения эффективности их работы».