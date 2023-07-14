Пятница, 14 июля, 2023
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Сбербанк подал иск о признании рязанского НИТИ банкротом

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Фото: vk.com/sudpress62

Сбербанк подал иск о признании ООО «НИТИ» банкротом. Соответствующий документ опубликован в картотеке дел Рязанского арбитражного суда.

Сумма исковых требований кредитора превышает 24 млн руб.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку по обращению арендаторов помещений в рязанском бизнес-центре о нарушении их прав.

Предприниматели из Рязани разместили обращение к председателю СК России в социальных сетях. Сообщается, что экс-владелец бизнес-центра НИТИ перекрыл арендаторам доступ к электричеству. При этом предприниматели добросовестно платят за поставляемые ресурсы.

Поводом к таким действиям бывшего владельца послужила задолженность по оплате электроэнергии, образовавшаяся у подконтрольных ему фирм. Обращения арендаторов в разные инстанции результатов не приносили.

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