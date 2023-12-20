Сбер Рязанской области защитил от мошенников деньги 37 человек

В 2023 году в Рязанской области сотрудники Сбера совместно с правоохранительными органами защитили 37 человек от действий мошенников. Общая сумма спасенных средств составила более 14 млн рублей. Сделать это удалось благодаря надежным системам защиты, в которых в том числе используются технологии искусственного интеллекта.

Для предотвращения попыток мошенничества Сбер принимает проактивные меры, в числе которых – фрод-мониторинг и блокировка не свойственных клиенту операций. Также в фокусе внимания Сбера находится работа по повышению финансовой грамотности людей. В рамках просветительских мероприятий клиентам рассказывают о наиболее распространенных мошеннических схемах и способах защиты от них. Так, одной из наиболее опасных является схема, при которой телефонные мошенники под видом сотрудников банков, МВД, ФСБ и других структур сначала выманивают деньги клиентов, в том числе кредитные, а потом подталкивают обманутых людей совершать нападение на офисы банков или военкоматы. Преступники обещают жертвам вернуть украденные деньги и заявляют о том, что к хищению причастны сотрудники учреждений, на которые планируются нападения. Благодаря современным технологиям, которые использует Сбербанк, а также плотной работе с правоохранительными органами, нападающих быстро задерживают.

В общей сложности в 2023 году Сбербанк зафиксировал по всей России 45 инцидентов, связанных с нападением на офисы и банкоматы. При этом ни одно из них не завершилось успехом, а все злоумышленники были задержаны и привлечены к ответственности.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

Служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами ведет непрерывную проактивную работу по защите людей от мошенников. Благодаря этому наши сотрудники и клиенты под надежной защитой: так, в 2023 году в Рязанской области не зафиксировано ни одного случая нападения на офис под воздействием социальной инженерии. В планах и дальше продолжать планомерную работу: совершенствовать системы безопасности и активно сотрудничать с органами правопорядка.

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