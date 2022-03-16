Сбер напомнил о мерах поддержки бизнеса от банка и государства

Сбер напомнил предпринимателям о действующих для них мерах поддержки в текущих экономических условиях. Все меры направлены на снижение финансовой нагрузки бизнеса.

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Одно из ключевых предложений – бесплатное открытие и обслуживание счета. Юридические лица могут сделать это без визита в офис Сбера.

До 15 мая действуют специальные условия для участников ВЭД – Клиенты получают 6 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «ВЭД без границ» за 1 рубль в месяц.

В целях поддержки бизнеса Сбер предлагает своим корпоративным клиентам бесплатные сервисы банковского обслуживания «Поиск сотрудников», «Электронный документооборот и сдача отчетности», «Юрист для бизнеса» и «Онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников». Подробнее можно узнать здесь.

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Кроме того, Сбер активно работает по программам кредитования малого и среднего бизнеса. Среди них есть программы с господдержкой, ставки по которым варьируются от 5% до 15%.

Помимо этого, возможно получение господдержки в виде обеспечения по выдаваемым кредитам субъектам МСП. Обеспечение предоставляется по упрощенной схеме в виде зонтичного поручительства Корпорации МСП.

Для ЮЛ и ИП из пострадавших отраслей согласно 106-ФЗ предоставляются кредитные каникулы.

С более подробным списком мер поддержки предпринимателей можно ознакомиться на сайте.