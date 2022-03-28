Саввин день, Тележный день 29 марта: народные приметы и что нельзя делать

29 марта православные христиане вспоминают мученика Савина Ермольского. Мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане он вместе со своими единомышленниками скрылся в отдалённой деревне. Но его местопребывание раскрыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле.

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В народном календаре 29 марта — Саввин день. Для этой даты существует ряд запретов, соблюдая которые, можно привлечь в жизнь радость и удачу. Ещё этот день часто называли Тележным, из-за традиции готовить телеги к лету.

Что нельзя и можно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 29 марта

Наши предки верили: если сделать 29 марта предложение руки и средства возлюбленной, брак распадётся. Та, что согласится выйти замуж на Савву, всю жизнь будет несчастной и одинокой.

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Если вдруг к 29 марта сохранялся снежный покров, на санях старались не кататься. Их нужно убрать и приготовить телеги в весенне-летнему сезону.

Считается, что если пересадить сегодня комнатные растения, они завянут. Из-за этого старались не заниматься садово-огородными делами — они приведут к гибели урожая.

Народные приметы 29 марта

Если в Саввин день тепло, то весна будет тёплой и солнечной;

Снежная погода сулит неурожайное лето;

Заморозки — к дождливому лету;

Снег быстро тает, и повсюду ручьи? Летом жди много дождей;

Зайцы шёрстку не сменили, значит, зима весну сменять пока не собирается;

Лёд на реках тонет, но не трогается — к неурожаю

Именины 29 марта отмечают Роман, Денис, Иван, Павел, Юлиан, Емельян, Трофим, Александр.

Рождённые 29 марта отличаются вниманием к деталям, скрупулёзным отношением к любому делу. Они любят порядок и не упускают мелочи, могут быть предсказуемыми, при этом крайне эффективны в делах и добиваются своего быстрее остальных.

Сон, который приснился в ночь на 29 марта, может быть вещим, но только для девушек и женщин. Особенно стоит обратить внимание на тот запомнившийся сон, который был ярким и красочным. Мужчины же в эту ночь видят пустые, ничего не значащие сны.