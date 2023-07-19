«Сатанинские дни» в конце июля 2023 года предвещают россиянам страшные события

Накануне 17 июля нас предупреждали, что этот день станет одним из самых страшных во втором летнем месяце. Прогнозы провидцев действительно оправдались. 17 июля произошла террористическая атака на Крымский мост. Но рано расслабляться: впереди нас ожидают ещё несколько сложных дней. Rsute.ru называет их «сатанинскими». Когда они наступят, и к чему стоит готовиться россиянам?

Непростым периодом для россиян станет 25 и 26 июля. Не стоит в эти дни начинать новые проекты. Скорее всего, они не принесут результата, а ещё обернутся большими неприятностями. Медитация и работа над собой помогут справиться в напряжением. В эти дни следует ограничить интенсивную физическую активность и быть осмотрительными, поскольку организм может быть более уязвимым.

Последний «сатанинский день» месяца приходится на 31 июля. В этот день особенно важно контролировать свои мысли и действия. Это поможет избежать необдуманных поступков. Воздержитесь от употребления алкоголя, избегать общения с токсичными людьми и не поддаваться на провокации.