Сатанинские дни: почему нельзя было стричься в некоторые дни

Наши далекие предки считали, что подстригать волосы можно далеко не в любой день. До сих пор многие девушки проверяют, можно ли менять прическу именно сегодня. Подробности запрета рассказало издание «Voice».

Сатанинские дни

С особым вниманием относились к лунному календарю. В нем выделяли сатанинские дни — девятые, пятнадцатые, двадцать третьи и двадцать девятые сутки лунного месяца. Стричься в эти дни было строго запрещено. Также считалось, что если обрезать волосы на растущей Луне, то они будут расти быстрее. А вот если хочешь, чтобы прическа сохранялась дольше, то лучше отправляться в салон красоты на убывающей Луне. На новолуние славяне никогда не стриглись: они считали, что это сокращает срок жизни.

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Женские и мужские дни

Девушки на Руси укорачивали волосы в пятницу и среду, мужчины — во вторник и четверг. Считалось, что именно в эти дни небесные покровители разных полов особенно активны и потому укороченные волосы не приведут к тому, что связь с ними будет разорвана.

Детей славяне не стригли до года, чтобы малыши не потеряли ум с волосами. А вот беременным обрезать пряди строго-настрого возбранялось все девять месяцев, ведь так будущие мамы разрывали связь с богами, когда она особенно нужна не только им, но и ребенку.

Страстная пятница

Стричься в пост было можно, и существовали лишь некоторые дни, когда делать это запрещалось. К ним относится Страстная пятница, а после нее девушкам советовали не обрезать волосы до самой Пасхи. Во время Великого поста опрятный вид только приветствовался, и потому стрижки в это время считались обычным и даже полезным делом.

Время суток

В старину никто не укорачивал волосы после заката: считалось, что вечерние процедуры сокращают жизнь и притягивают неприятности, так как по ночам орудует всякая нечисть, а, обрезая волосы, человек теряет связь с богами и становится уязвимым. Еще славяне были уверены, что если жена подстрижет мужа на ночь, то сама подтолкнет его к измене. Сейчас, конечно, о большинстве этих примет забыли. Но о некоторых мы до сих пор помним, и потому многие девушки тщательно выбирают день для стрижки, считая, что нужное время пойдет на благо волосам и привлечет в жизнь удачу.