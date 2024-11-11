Сасовская семья Коротковых отметила золотую свадьбу

В Сасове отметили 50-летний юбилей совместной жизни семья Геннадия Викторовича и Галины Николаевны Коротковых. Об этом пишет ИД «Пресса».

Супруги родились в деревне Мордвиново, учились в Берестянской школе. После армии Геннадий работал авиационным техником в Сасовском лётном училище. А Галина помле школы поступила в Рязанский педагогический институт.

7 ноября 1972 года Галина приехала домой, где в местном клубе встретила старого знакомого. С того дня Галина и Геннадия не расставались.

Супруги поженились спустя два года. Дату для бракосочетания выбрали в честь дня первой встречи – 7 ноября. Коротковы воспитали двух дочерей. Сейчас у них трое внуков.

Юбиляров поздравили сотрудники ЗАГСа. Они провели для них торжественную церемонию.