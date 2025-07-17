Четверг, 17 июля, 2025
24.5 C
Рязань
Общество

Сасовцы презентовали свой округ и рассказали о его развитии

Валерия Мединская

Выставка-презентация Сасовского муниципального округа прошла на улице Почтовая в среду, 16 июля. Она была организована перед «правительственным часом» в Рязанской областной Думе, посвященном развитию округа. Рязанцы смогли познакомиться с традиционными ремеслами, попробовать угощения на гастрономических площадках, посмотреть выступления народных коллективов. Были представлены стенды о промышленных предприятиях и учебных заведениях района, территориях, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии туризма.

Выставку посетили Губернатор Павел Малков и председатель областной Думы Аркадий Фомин. Губернатор отметил, что Сасовский округ – один из лучших в регионе по управлению, развитию и перспективам.

– Его глава – Евгения Рубцова – эффективно работает. Мы все отмечаем, что округ не только сейчас активно развивается, но есть планы и на много лет вперед. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и других направлений, – сказал Павел Малков. – Хорошими темпами идет благоустройство: используются все возможности национального проекта. Важно, что применяется комплексный подход, когда не просто отдельные локации благоустраиваются, а из них создается единое комфортное пространство для жителей всех возрастов.

Сасовцы презентовали свой округ и рассказали о его развитии О развитии округа рассказали на «правительственным часе» в Рязанской областной Думе.

Развитие Сасовского округа, опыт реализации в муниципалитете национальных проектов продолжили обсуждать на «правительственном часе» в областной Думе. Глава округа Евгения Рубцова проинформировала об объединении города Сасово и сельских территорий в единый муниципальный округ и возможностях, которые теперь перед ними открылись. Она отметила, что увеличились собственные доходы бюджета, в том числе из-за изменившихся нормативов отчислений от подоходного налога. Активизировалось участие в программе поддержки местных инициатив: в прошлом году был реализован 21 проект, в этом – 26. Благодаря складывающейся экономии есть возможность направлять средства на решение критически важных вопросов по всему округу.

Евгения Рубцова рассказала, что с 2021 года муниципалитет дважды принимал участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022-2023 годах было реализовано 5 мероприятий: реконструкция здания бывшего кинотеатра под размещение современного Центра дополнительного образования, построен новый детский сад, напорный канализационный коллектор, проведен большой объем работ по модернизации инженерной инфраструктуры. В настоящее время ведется строительство стадиона, капитальный ремонт дома культуры, ремонт инженерных коммуникаций в Авиагородке.

С 2018 года только в городе благоустроено 24 территории, из них 4 — благодаря участию и победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Примером реализованных проектов является строительство природно-рекреационного объекта «Парк Стрит».

– Здесь впервые был применен комплексный подход, – рассказала Евгения Рубцова. – Вместе с парком благоустроена вся прилегающая территория: площадь, парковки, велодорожки, построена кратчайшая дорога, соединившая район частной застройки с парком. Такой же комплексный подход мы начали применять и в сельских территориях, где еще много нерешенных проблем.

Евгения Рубцова поделилась опытом, как удается благоустраивать городские и сельские территории с учетом культурно-исторических особенностей, используя при этом возможности федеральных и региональных программ развития.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин, подводя итоги «правительственного часа», отметил, что Сасовский округ становится точкой роста Рязанской области:

– Это видно и по цифрам, и по вкладу в наш внутренний региональный продукт. За всеми успехами стоит большая работа управленческого состава и всех жителей округа. Уверен, что динамичное развитие продолжится многие годы.

Аркадий Фомин добавил, что по итогам «правительственного часа» подготовят постановление, в котором будет обозначена проблематика округа, вопросы, в решении которых необходима поддержка региона.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам.
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погиб пожилой мужчина

В результате пожара дом полностью уничтожен, повреждена огнём на всей площади деревянная хозяйственная постройка.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, одна из причин — мигранты

Медики и депутаты призывают включить прививку от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, подростков и солдат-срочников, а также обязать работодателей вакцинировать иностранных работников, которых они приглашают на работу.

Последние новости

Новости России

В Башкирии создают первый в России исламский стриминговый сервис

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан совместно с технологическим партнёром FIM Technology начали разработку онлайн-платформы для исламского образования и современного стримингового сервиса
Медицина

За шесть месяцев в Перинатальном центре Рязани родились 36 двоен

Вовремя родились 13 пар младенцев, 23 пары появились на срок раньше 9 месяцев. 
Экономика и бизнес

В администрации рассказали о подготовке рязанских энергетических предприятий к отопительному сезону

Сейчас на предприятиях выполняются работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций.
Общество

В Рязани усиляют меры противодействия энтеровирусным инфекциям

Лето - период, когда заболеваемость энтеровирусными инфекциями увеличивается.
Новости мира

В Варшаве началась истерика после удара по заводу в Виннице

В Виннице, расположенной на западе подконтрольной бандеровцам Украины, был...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани

Экстренная информация РСЧС (Рязанская область): Внимание! Угроза атаки БПЛА...
Акценты

«Собачья проблема»: где в Рязани находился первый приют для безнадзорных собак и как боролись с бешенством в начале XX века

Проблемы, связанные с бродячими собаками, для людей не новы. Ещё в первые годы советской эпохи и даже до октябрьских событий 1917 года власти предпринимали меры по борьбе с ними.
Общество

В Горроще капитально ремонтируют теплотрассу, с 22 июля рязанцы останутся без горячей воды

В Горроще капитально отремонтируют участок теплотрассы на улице Гагарина от дома №1 по улице Черновицкой до дома №88 по улице Стройкова.