Сасовцы презентовали свой округ и рассказали о его развитии

Выставка-презентация Сасовского муниципального округа прошла на улице Почтовая в среду, 16 июля. Она была организована перед «правительственным часом» в Рязанской областной Думе, посвященном развитию округа. Рязанцы смогли познакомиться с традиционными ремеслами, попробовать угощения на гастрономических площадках, посмотреть выступления народных коллективов. Были представлены стенды о промышленных предприятиях и учебных заведениях района, территориях, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии туризма.

Выставку посетили Губернатор Павел Малков и председатель областной Думы Аркадий Фомин. Губернатор отметил, что Сасовский округ – один из лучших в регионе по управлению, развитию и перспективам.

– Его глава – Евгения Рубцова – эффективно работает. Мы все отмечаем, что округ не только сейчас активно развивается, но есть планы и на много лет вперед. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и других направлений, – сказал Павел Малков. – Хорошими темпами идет благоустройство: используются все возможности национального проекта. Важно, что применяется комплексный подход, когда не просто отдельные локации благоустраиваются, а из них создается единое комфортное пространство для жителей всех возрастов.

Развитие Сасовского округа, опыт реализации в муниципалитете национальных проектов продолжили обсуждать на «правительственном часе» в областной Думе. Глава округа Евгения Рубцова проинформировала об объединении города Сасово и сельских территорий в единый муниципальный округ и возможностях, которые теперь перед ними открылись. Она отметила, что увеличились собственные доходы бюджета, в том числе из-за изменившихся нормативов отчислений от подоходного налога. Активизировалось участие в программе поддержки местных инициатив: в прошлом году был реализован 21 проект, в этом – 26. Благодаря складывающейся экономии есть возможность направлять средства на решение критически важных вопросов по всему округу.

Евгения Рубцова рассказала, что с 2021 года муниципалитет дважды принимал участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022-2023 годах было реализовано 5 мероприятий: реконструкция здания бывшего кинотеатра под размещение современного Центра дополнительного образования, построен новый детский сад, напорный канализационный коллектор, проведен большой объем работ по модернизации инженерной инфраструктуры. В настоящее время ведется строительство стадиона, капитальный ремонт дома культуры, ремонт инженерных коммуникаций в Авиагородке.

С 2018 года только в городе благоустроено 24 территории, из них 4 — благодаря участию и победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Примером реализованных проектов является строительство природно-рекреационного объекта «Парк Стрит».

– Здесь впервые был применен комплексный подход, – рассказала Евгения Рубцова. – Вместе с парком благоустроена вся прилегающая территория: площадь, парковки, велодорожки, построена кратчайшая дорога, соединившая район частной застройки с парком. Такой же комплексный подход мы начали применять и в сельских территориях, где еще много нерешенных проблем.

Евгения Рубцова поделилась опытом, как удается благоустраивать городские и сельские территории с учетом культурно-исторических особенностей, используя при этом возможности федеральных и региональных программ развития.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин, подводя итоги «правительственного часа», отметил, что Сасовский округ становится точкой роста Рязанской области:

– Это видно и по цифрам, и по вкладу в наш внутренний региональный продукт. За всеми успехами стоит большая работа управленческого состава и всех жителей округа. Уверен, что динамичное развитие продолжится многие годы.

Аркадий Фомин добавил, что по итогам «правительственного часа» подготовят постановление, в котором будет обозначена проблематика округа, вопросы, в решении которых необходима поддержка региона.