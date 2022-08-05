Саратовская бабушка убила свою семью, подсыпав в еду отраву

В селе Александровка Саратовской области бабушка отравила 23-летнюю дочь и трех внуков – 3, 5 и 7 лет, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 декабря 2021 года. По версии следствия, 49-летняя Лидия Викторовна подмешала отраву в пищу и накормила семью. В итоге потерпевшие умерли.

Следователи опубликовала видео допроса подозреваемой на кухне. Бабушка спросила у внуков, что они хотят на ужин. Дети ответили, что молочный суп с лапшой.

«Пока все отвлеклись и на меня не обращали внимание, я вышла на улицу, принесла пакетик с отравой, добавила, размешала, детям разложила по тарелочкам. Накормила я их этой лапшой», – пояснила злоумышленница.

Женщина пошла на преступление спустя 40 дней после смерти своего муж в ДТП. В целом семья характеризовалась как благополучная. Ее сын не верит, что мать убила его детей.