Общество

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Анастасия Мериакри
Сараевские рыбоводы вернулись с выставки «Золотая осень-2025» с очередной золотой медалью. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Рыбоводы из рыбхоза «Пара» ОАО «Рязаньрыбпром», расположенного в Сараевском районе, завоевали свою двадцатую золотую медаль на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Директор рыбхоза Денис Богданов отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

«Наш стенд ежегодно вызывает неподдельный интерес как у специалистов, так и у посетителей выставки. Достойно представили свою продукцию мы и в этом году», — говорит Денис Богданов.

Важно отметить, что высшая награда была присуждена сараевским рыбоводам за выдающиеся достижения в товарном животноводстве и племенном деле.

