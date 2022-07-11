Сапожковскую школу ремонтируют к новому учебному году

Сапожковскую среднюю школу имени героя России А. И. Тучина ремонтируют к новому учебному году.

На проведение ремонта выделено из регионального и местного бюджетов более 2,3 млн руб. Средства предназначаются для замены окон, полов в кабинетах и столовой, ремонта полов в коридоре и освещения в учебных классах.

Также более 105 тыс. рублей направлены на оснащение учреждения охранно-пожарным оборудованием, средствами защиты.

По состоянию на 11 июля рабочие приступили к замене оконных блоков. 15 окон монтируются в здании начальной школы, 5 окон – в здании основной школы.