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Экология, природа, животные

Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани

Анастасия Мериакри

Работы по санитарной прочистке, удалению упавших веток и поросли проводятся в рязанском Лесопарке. Ранее в социальных сетях жители жаловались на состояние неблагоустроенного участка. Об этом сообщает администрация Рязани.

Работы по уборке от сухостоя и валежника проводят в парке Советско-Польского братства по оружию, парке имени Белякова и других. Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на сохранение биологической устойчивости насаждений, формирования и омоложения кроны деревьев, снижения ущерба от вредителей и болезней.

26 апреля в Лесопарке пройдет Всероссийский субботник. На экологическое мероприятие приглашают всех рязанцев.

Лесопарк победил в голосовании в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамка проекта в парке создадут лесную тропу, установят 117 опор освещения, украсят парк гирляндами. Планируется расставить скамейки в форме овалов, имитирующих морскую гальку, установить урны для мусора.

Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани Лесопарк снова победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах – создание лесной тропы, оснащённой 117 опорами освещения, украшенными гирляндами.
Фото: администрация Рязани
Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани Лесопарк снова победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах – создание лесной тропы, оснащённой 117 опорами освещения, украшенными гирляндами.
Фото: администрация Рязани
Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани Лесопарк снова победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах – создание лесной тропы, оснащённой 117 опорами освещения, украшенными гирляндами.
Фото: администрация Рязани
Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани Лесопарк снова победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах – создание лесной тропы, оснащённой 117 опорами освещения, украшенными гирляндами.
Фото: администрация Рязани
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