Санитарная уборка началась в Лесопарке в Рязани

Работы по санитарной прочистке, удалению упавших веток и поросли проводятся в рязанском Лесопарке. Ранее в социальных сетях жители жаловались на состояние неблагоустроенного участка. Об этом сообщает администрация Рязани.



Работы по уборке от сухостоя и валежника проводят в парке Советско-Польского братства по оружию, парке имени Белякова и других. Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на сохранение биологической устойчивости насаждений, формирования и омоложения кроны деревьев, снижения ущерба от вредителей и болезней.



26 апреля в Лесопарке пройдет Всероссийский субботник. На экологическое мероприятие приглашают всех рязанцев.

Лесопарк победил в голосовании в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамка проекта в парке создадут лесную тропу, установят 117 опор освещения, украсят парк гирляндами. Планируется расставить скамейки в форме овалов, имитирующих морскую гальку, установить урны для мусора.