Санавиация доставила в ОКБ женщину, получившую ожоги в результате возгорания одежды во время готовки

Санитарная авиация перевезла из Сасова в Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ) пациента с ожогами. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

87-летняя женщина получила тяжелые ожоги в результате возгорания одежды при приготовлении еды в бытовых условиях. После оказания первой помощи и стабилизации состояния в Сасовской центральной районной больнице (ЦРБ) врачи провели консультацию с заведующим ожоговым отделением ОКБ Артемом Введенским. На основании консилиума было решено перевести пациентку в специализированное отделение областной больницы с использованием авиационного транспорта.

Вертолет санитарной службы доставил в ожоговое отделение ОКБ 490-го пациента, спасенного за пять лет работы санитарной авиации в регионе. Общее число вылетов санитарной авиации достигло 494.