Самым популярным летним блюдом у рязанцев оказалась окрошка – SuperJob

Мужчины чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а вот шашлыки любят все одинаково. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob и «Перекресток» приняли участие представители экономически активного населения из Рязани.

Самым популярным летним блюдом у рязанцев оказалась окрошка. Об этом рассказали 42% опрошенных. На втором месте — шашлык (37%). Свекольник выбрали только 3%. Еще 18% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола. А вот свекольник горожанки выбирали чаще мужчин.

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (44%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (58%).

С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

Время проведения: 22 апреля — 5 мая 2025 года