Самый жаркий: рязанцев в ближайшие пять лет ждёт температурный рекорд

Один из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым тёплым за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«С 80-процентной вероятностью можно ожидать, что как минимум один из ближайших пяти лет станет самым тёплым и превзойдёт по температуре 2024 год, который пока остаётся рекордным», — отметил Вильфанд.

По его словам, также существует 70-процентная вероятность того, что средний рост глобальной температуры в период с 2025 по 2029 годы превысит 1,5 градуса Цельсия — пороговое значение, установленное Парижским соглашением.

Синоптик подчеркнул, что каждое дополнительное повышение температуры даже на доли градуса приводит к более опасным климатическим последствиям: новым волнам жары, сильным ливням, засухам и ускоренному таянию ледников.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Париже. Его подписали 175 стран, включая США, Китай и Россию.

В Рязани, по данным Гидрометцентра, днём 5 июня ожидается до 25 градусов тепла, вероятность осадков стремится к нулю.