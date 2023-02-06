Самый удачный год за последнее десятилетие: кому 2023-й принесёт много счастья?

Астрологи убеждены: для тысяч людей наступивший 2023-й год станет одним из самых удачных за последнее десятилетие. Повезёт только избранным, ведь Чёрный Водяной Кролик застенчив и очень ограничен в выборе «товарищей».

Большая удача в 2023 году светит людям, родившимся в год Лошади. Это те, кто появился на свет в следующие годы: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Для представителей этого знака предстоящие месяцы окажутся самыми благополучными за десять лет. Лошади смогут добиться хороших результатов в работе, появится время даже уйти в большой отпуск. Смело отправляйтесь в путешествие, открывайтесь миру. Наконец-то у вас будет шанс укрепить отношения в семье, встретить вторую половинку, обзавестись потомством.

Астрологи также назвали самый удачный день года для представителей знака Лошадь – это 5 августа.