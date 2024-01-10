Самый сильный ребёнок России погиб в Башкирии

В Башкирии погиб Сергея Батяев — самый сильный ребёнок России, сообщает телеграм-канал Baza.

В 12 лет житель посёлка Октябрьский выполнил норматив кандидата в мастера спорта по стритлифтингу, летом 2019 года победил на Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ». Сережа пятнадцать раз сделал выход силой двумя руками и плюс одно подтягивание за минуту.

8 января Батяев ушел ночевать к другу. Вместе они сели в «девятку» и решили покататься несмотря на то, что никому из них не исполнилось 18 лет. Около деревни Юлдузлы Буздякского района легковушка с подростками врезалась в «Камаз».

Сергея доставили в реанимацию, парень умер, не приходя в сознание. Его товарищ выжил.