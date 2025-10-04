Самый кровавый маньяк в истории России Попков рассказал, как убивал женщин

Самый кровавый маньяк в истории России и СССР, бывший милиционер Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», заявил, что из-за большого количества совершенных убийств они «накладывались у него одно на другое». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

На счету Попкова 89 убийств. Его арестовали в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений продолжают выявляться. Маньяк уже отбывает пожизненный срок.

Подробности одного из последних эпизодов

Одним из последних раскрытых эпизодов стало убийство 36-летней женщины, которая работала уборщицей в ангарской школе. Преступление было совершено в 2011 году. Попков встретил жертву в парке «Современник».

Во время допроса Попков рассказал, что помнит, как поссорился с женщиной, разозлился, решил её убить и пошел вслед за ней.

«Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое», — говорится в материалах.

Следователи установили, что, жестоко избив женщину, Попков придушил ее, а затем нанес удары топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение, облил ацетоном и поджег.

За это убийство, совершенное в 2011 году, в конце августа текущего года Попков получил 9,5 лет колонии. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

