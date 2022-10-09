Самые опасные дни октября 2022 года назвала нумеролог

Нумерологи убеждены: определённые сочетания цифр особым образом влияют на нашу судьбу. Специалист в сфере нумерологии Алла Новокузнецкая вычислила наиболее опасные для россиян дни в октябре 2022 года.

Напряжёнными могут стать следующие даты – 10, 17, 23 и 25 октября. Дело в том, что в эти дни люди будут терять бдительность. Новокузнецкая не советует заключать крупные сделки, планировать переговоры и важные встречи.

– Всё может пойти не по лучшему сценарию, – передаёт слова нумеролога «Говорит Москва».

Особую опасность для людей представляет 25 октября. В этот день произойдёт солнечное затмение. Новокузнецкая сообщила, что сознание будет притуплено, но вместе с этим возникнет желание перемен. Поэтому важно аккуратнее относиться к любым реформам в различных сферах жизни.

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