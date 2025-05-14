Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди экономически активных россиян, в числе которых были и жители Рязани. Тема — отношение горожан к возможному введению механизма самозапрета на участие в азартных играх.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что ежегодно в России ставки делают около 6 миллионов человек, а общий объём составляет более 1 триллиона рублей. В связи с этим в Госдуме предложили внедрить систему «Стопазарт». По ней граждане смогут добровольно внести себя в реестр и запретить себе участие в азартных играх на срок от трёх месяцев до пожизненно.
Согласно опросу SuperJob, инициативу поддерживает каждый второй рязанец. Установить самозапрет планирует каждый четвёртый (24%). При этом большинство из них рассматривают его не как способ борьбы с лудоманией, а как средство защиты от мошенничества. Один из участников опроса отметил: «Я уже установил самозапрет на кредиты, теперь установлю и на азартные игры».
Половина опрошенных (50%) не планирует пользоваться механизмом «Стопазарт». Среди причин — уверенность в собственной самодисциплине и негативное отношение к азартным играм в целом:
«Кто хочет зарабатывать, тот не будет связываться с азартными играми», — говорят респонденты.
Ещё 26% пока не приняли окончательное решение.
Кто чаще поддерживает самозапрет:
- Мужчины: 28% планируют установить запрет, среди женщин — 20%.
- Молодёжь до 35 лет: 30% хотят воспользоваться механизмом, в возрасте 35–45 лет — 21%, старше 45 лет — 23%.
- Люди с высоким доходом: 28% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей, и лишь 17% среди тех, чьи доходы не превышают 50 тыс.
- Склонные к риску: 31% опрошенных с азартными наклонностями выразили готовность установить запрет, тогда как среди тех, кто не склонен к азартным играм, таких — 25%.
Опрос проводился в период с 21 апреля по 12 мая 2025 года.
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