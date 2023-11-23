Четверг, 23 ноября, 2023
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Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

7info
Изображение от wirestock на Freepik

Самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, который выступил соавтором документа.

«Решения субъектов РФ об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения. То есть самозанятые, у которых сейчас импортные или низколокализованные автомобили, не должны будут отказываться от их использования. Так как требования о локализации не будут иметь обратной силы и не будут распространяться на такие такси», — заявил сенатор «Известиям».

При этом совсем выводить самозанятых из-под действия этого закона не планируется, то есть к новым таксистам (кто начал заниматься перевозками после вступления закона в силу) будет применяться требование по локализации машин. Иначе таксопарки смогут массово использовать это как лазейку, то есть переводить своих работников в статус самозанятых, считает Кутепов.

Законопроект наделяет правительство России правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации такси. Например, «российскость» машины может быть увеличена за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) и так далее.

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