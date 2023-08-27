Несмотря на плохую погоду, на фестивальной площадке под открытым небом состоялись конкурсные показы в двух запланированных номинациях: «Нарядный город» и «Наш праздник». Открывая показы, руководитель фестиваля «Шили-были и носили» Елена Венедиктова рассказала о главном призе – это стегальная машина. Достанется она обладателю Гран-при, имя которого назовут на...