Утром 27 августа пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва — Минеральные воды, подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.
По данным агентства, пассажирский Airbus начал снижение.
Подробности случившего уточняются.
Утром 27 августа пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва — Минеральные воды, подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.
По данным агентства, пассажирский Airbus начал снижение.
Подробности случившего уточняются.
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