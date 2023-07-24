Понедельник, 24 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Самое важное о гепатите В

7info
Image by pressfoto on Freepik

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серёгина рассказала об опасном заболевании.

Гепатит B — инфекционное заболевание вирусной природы с преимущественным поражением печени. Протекает в острой и хронической форме. Возбудитель гепатита B — вирус гепатита В, ДНК-содержащий вирус, поражающий клетки печени. Помимо гепатита В, существуют и другие формы вирусного гепатита, например, гепатит А и гепатит С.

В среднем, между заражением и заболеванием, проходит от двух до трех месяцев. Заболевание протекает по-разному. До двух третей случаев признаки заболевания отсутствуют или проявляются незначительно, что часто ошибочно принимают за грипп. У трети из них жалобы возникают в самом начале — обычно через два–три месяца после заражения. К ним относятся, например, вялость, потеря аппетита, боли в мышцах и суставах, боль в верхней части живота, тошнота, рвота и изменения кожи. Затем примерно в трети случаев развивается желтуха: глаза и кожа желтеют, моча становится темнее, кал светлее. У взрослых организм обычно сам справляется с инфекцией — дискомфорт проходит через несколько недель. Инфекция переходит в хроническую форму только в 5-10% случаев, чаще встречается у людей с ослабленной иммунной системой. Иногда, заболевание переходит в хроническое состояние и требует лечения. Если его не лечить, это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до печеночной недостаточности.

Гепатит В очень заразен. Вирус передается в основном через кровь. Но в меньших количествах он также содержится в других жидкостях организма, таких как слюна, сперма, вагинальная жидкость, моча, слезы и грудное молоко.

Передается в основном при половом акте. При наличии крови риск возрастает: для заражения достаточно даже небольшого количества, которое попадает в организм через малейшие повреждения кожи или слизистой оболочки. Особенно высокий риск возникает при совместном использовании шприцев и принадлежностей при введении наркотиков. Совместное использование зубных щеток, бритв и маникюрных ножниц, а также пирсинг и нанесение татуировок нестерильным оборудованием также сопряжено с риском. Гепатит В также может передаваться ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Самая надежная защита от гепатита В — это вакцинация. Рекомендуется вакцинация в первую очередь людям с более высоким риском во время секса (смена партнеров), с хроническими заболеваниями печени, контактирующим с больными гепатитом В (например, персонал больницы), людям, которые потребляют наркотики, живущим с ВИЧ-инфицированными лицами. Они также должны пройти вакцинацию против гепатита В. У них гепатит В встречается чаще, чем в среднем по населению, и чаще переходит в хроническую форму.

Гепатит В определяется с помощью анализа крови.

В первой, острой фазе, рассматриваются только жалобы. Важно избегать веществ, повреждающих печень, таких как алкоголь, наркотики или несущественные лекарства, а также продуктов с высоким содержанием жиров.

Лечение хронического гепатита В длится от месяцев до нескольких лет, иногда лекарства даже приходится принимать на всю жизнь, чтобы предотвратить повторное распространение вируса.

У людей с ВИЧ и гепатитом В терапия обеих инфекций должна быть согласована, поскольку в некоторых случаях используются одни и те же лекарства. Лечение сопутствующей инфекции всегда находится в руках опытных врачей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рыбном автомобиль перевернулся во время ДТП

Видео последствий аварии опубликовала группа «Типичное Рыбное».

Врач рассказала, чем опасна жирная печень

Самое главное, что нужно знать простому человеку столкнувшись с таким диагнозом, что процесс обратим при определенных условиях и лечении.

Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном Кубке губернатора в Рязани

Масштабный фестиваль пройдёт 25 августа в Зелёном театре ЦПКиО Рязани.

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

После этого решения российская валюта получит три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В Рязани 25 июля пройдёт пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара

Местом проведения тренировки выбран Рязанский радиозавод. Учение стартует на улице Лермонтова в 10.00.

Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

Сотрудники УМВД России по Рязанской области успешно обеспечили общественный порядок и безопасность на 12 мероприятиях с массовым участием граждан.

Телеканал ТНТ объявил кастинг на новый сезон проекта «Выжить в…»

Участвовать в шоу будут две команды — российских звезд и обычных зрителей из глубинки, которые не были за границей.

Два города из Рязанской области — победители конкурса проектов комфортной городской среды

Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

В Касимовском районе водитель мопеда погиб при столкновении с автомобилем

В результате ДТП в Касимовском районе Рязанской области погиб водитель мопеда, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В РГУ встретили 10-тысячного абитуриента с начала приёмной кампании

Сейран Кудряшов поступает на факультет русской филологии и национальной культуры по направлению журналистика.

Почтовые отделения Рязанской области приняли более 270 бесплатных посылок для военных в зону СВО

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве.

Мэрия Рязани сообщила об отключении горячей воды с 25 июля

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани планируется отключение горячей воды.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации