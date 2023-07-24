Самое важное о гепатите В

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серёгина рассказала об опасном заболевании.

Гепатит B — инфекционное заболевание вирусной природы с преимущественным поражением печени. Протекает в острой и хронической форме. Возбудитель гепатита B — вирус гепатита В, ДНК-содержащий вирус, поражающий клетки печени. Помимо гепатита В, существуют и другие формы вирусного гепатита, например, гепатит А и гепатит С.

В среднем, между заражением и заболеванием, проходит от двух до трех месяцев. Заболевание протекает по-разному. До двух третей случаев признаки заболевания отсутствуют или проявляются незначительно, что часто ошибочно принимают за грипп. У трети из них жалобы возникают в самом начале — обычно через два–три месяца после заражения. К ним относятся, например, вялость, потеря аппетита, боли в мышцах и суставах, боль в верхней части живота, тошнота, рвота и изменения кожи. Затем примерно в трети случаев развивается желтуха: глаза и кожа желтеют, моча становится темнее, кал светлее. У взрослых организм обычно сам справляется с инфекцией — дискомфорт проходит через несколько недель. Инфекция переходит в хроническую форму только в 5-10% случаев, чаще встречается у людей с ослабленной иммунной системой. Иногда, заболевание переходит в хроническое состояние и требует лечения. Если его не лечить, это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до печеночной недостаточности.

Гепатит В очень заразен. Вирус передается в основном через кровь. Но в меньших количествах он также содержится в других жидкостях организма, таких как слюна, сперма, вагинальная жидкость, моча, слезы и грудное молоко.

Передается в основном при половом акте. При наличии крови риск возрастает: для заражения достаточно даже небольшого количества, которое попадает в организм через малейшие повреждения кожи или слизистой оболочки. Особенно высокий риск возникает при совместном использовании шприцев и принадлежностей при введении наркотиков. Совместное использование зубных щеток, бритв и маникюрных ножниц, а также пирсинг и нанесение татуировок нестерильным оборудованием также сопряжено с риском. Гепатит В также может передаваться ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Самая надежная защита от гепатита В — это вакцинация. Рекомендуется вакцинация в первую очередь людям с более высоким риском во время секса (смена партнеров), с хроническими заболеваниями печени, контактирующим с больными гепатитом В (например, персонал больницы), людям, которые потребляют наркотики, живущим с ВИЧ-инфицированными лицами. Они также должны пройти вакцинацию против гепатита В. У них гепатит В встречается чаще, чем в среднем по населению, и чаще переходит в хроническую форму.

Гепатит В определяется с помощью анализа крови.

В первой, острой фазе, рассматриваются только жалобы. Важно избегать веществ, повреждающих печень, таких как алкоголь, наркотики или несущественные лекарства, а также продуктов с высоким содержанием жиров.

Лечение хронического гепатита В длится от месяцев до нескольких лет, иногда лекарства даже приходится принимать на всю жизнь, чтобы предотвратить повторное распространение вируса.

У людей с ВИЧ и гепатитом В терапия обеих инфекций должна быть согласована, поскольку в некоторых случаях используются одни и те же лекарства. Лечение сопутствующей инфекции всегда находится в руках опытных врачей.